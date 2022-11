Kínai térfigyelő kamerák rögzítettek tragikus eseménysort november 5-én, Kuangtung tartományban. A felvételen egy Tesla Y látható, ahogy szinte megállíthatatlanul, fékezés nélkül, folyamatosan gyorsítva száguld az úton. Az ámokfutás két halálos áldozatot követelt, hárman pedig megsérültek. Arról nincs még pontos információ, hogy mi okozta a váratlan gyorsítást, az esetet túlélő sofőr információi szerint az autó hibásodott meg, mások pedig vezetői hibát, a pedálok összekeverését sejtik a háttérben.

Egy névtelen családtag állította, hogy az 55 éves sofőrnek már akkor gondjai akadtak a fékpedállal, amikor a család üzlete előtt félrehúzodott és parkolni próbált. Ez után következett a nagy sebességű száguldás, ami 2,6 kilométeren át nagyjából fél percig tartott.

Az esetről készült felkavaró felvétel a Tesla szerint viszont arról árulkodik, hogy nem a technika romlott el. A száguldás során nem gyulladt ki a féklámpa, ami arra utal, hogy meg sem próbálták lefékezni az autót.

A Reuters megkereste a Tesla tulajdonosát, Elon Muskot is, aki röviden elhessegette a vádakat, azt mondta, ne higgyenek a pletykáknak. “A rendőrség jelenleg külső szakértőt keres a baleset mögötti igazság kiderítésére, mi pedig megadunk minden szükséges segítséget” – mondta Musk.

A Teslát már több tulajdonos kritizálta korábban a fékek működése miatt, de a cég minden esetben elhárította a vádakat. Amerikában is felbukkantak hasonló panaszok, amelyeket hivatalos vizsgálat is követett. Az Amerikai Egyesült Államok közlekedésbiztonsági hatósága (NHTSA) akkor alapos vizsgálat után megállapította, hogy a hirtelen gyorsítások mögött nincs technikai ok, hiba, tervezésbeli probléma, ami ilyen jelenséget okozhat. Akkor 232 bejelentés, és 14 baleset adatai alapján egyértelműen kijelentették: nincs bizonyíték technikai meghibásodásra.

A Toyota körül már volt hasonló botrány

Ettől függetlenül ezt a döbbenetes kínai esetet is meg fogják vizsgálni, ahogy széleskörűen vizsgálták a kétezres évek elején a Toyota körül kirobbant hasonló botrány baleseteit is. Tanulságos adalék ehhez az esethez a japán gyártó vesszőfutása.

A Toyota az évszázad első évtizedében összességében másfél milliárd dolláros kártérítést volt kénytelen kifizetni abban az összetett “véletlen gyorsításos” ügyben, amelyben a padlószőnyegektől kezdve a hibás programozású motorvezérlésig számtalan potenciális okot találtak, ugyanakkor több esetben kiderült: vezetői hiba okozta a balesetet.