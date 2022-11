Darrel Chapman rendesen belehúzott: a 44 éves brit férfi egy januári estén 20.55 és 21.09 között öt gyorshajtási bírságot szedett össze, amikor egy barátjához ugrott át Plymouth-ban.

Chapmant az Elburton Roadon első ízben 50 mérföld/órás (80 km/óra) tempóval kapta le az átlagsebességet mérő kamera, ezt követően le is lassított 39 mérföld/órára, mert úgy tudta, 40-es korlát (65 km/óra) érvényes az útra, a gond csak az volt, hogy a limit valójában 30 mérföld/óra (48 km/óra) volt, így az összes többi traffi is kihágáson érte.

„Korábban én is az Elburton Roadon éltem, jól ismertem, épp csak elszaladtam, hogy elvigyek valamit egy barátomnak, aztán fordultam is vissza. Ez alatt összesen öt bírságot szedtem össze” – mesélte a Plymouth Live-nak.

A kiruccanás után pár nappal sorban egymás után meg is érkeztek a gyorshajtási bírságokról szóló levelek. „Meg voltam döbbenve. Már az első láttán nagyon haragudtam magamra, amiért nem figyeltem a sebességkorlátra.”

A férfira összesen 465 fontnyi (215 ezer Ft) pénzbírságot szabtak ki, de még fájdalmasabb volt, hogy 18 büntetőpontig is jutott, azaz elvették volna a jogosítványát. Hibázott, de ilyen súlyos szankciót nem volt hajlandó elfogadni. Az első, 100 fontos bírságot befizette, ám a további négyet megfellebbezte, a bíróságon azzal érvelt, hogy tulajdonképpen egyetlen útról, egyetlen gyorshajtásról volt szó, még ha többször is mérték be közben. Nemrégiben lezárult az ügy, igazat adtak neki.

„A bíróságon érvényesülhet a józan ész, nem kell rögtön elfogadni a büntetést. Sokan egyszerűen kerülik az ezzel járó nyűgöt, egyszerűen befizetik a bírságot, csak akkor mennek ennél tovább, ha az eltiltás a tét, mint az én esetemben is. Pedig megállhat az érv, hogy egy út, egy gyorshajtás, amiért egy bírság, egyszeri büntetőpont jár. El is tilthattak volna, mindegyik bírságot is befizethettem volna, szóval sokkal rosszabbul is alakulhatott volna az egész. Azért így sem fenékig tejfel, nem keresek sokat, meglennék enélkül a kiadás nélkül” – magyarázta Chapman.