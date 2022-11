80 éves tulajdonosa megválik az utolsó sportos Ford Escorttól

Különlegesebb Ford Escort RS Cosworth nem is kerülhetne kalapács alá, mint a legutolsó darab, ami 1996-ban gördült le a Karmann gyártósoráról és főként tartalékalkatrészekből állt össze. Az utolsó két példányról mondható el ez, amiket a többi, sorozatgyártású modelltől a motorháztető különböztet meg, amit már a következő generációs Escortról „vettek kölcsön”.

Annak elkészülte után az utolsó Escort RS Cosworth-t a Karmann elnöke használta, majd forgalomba helyezték, és ekkor került ahhoz a Dieter Hahne-hoz, aki a kezdetekkor vezette az RS Cosworth fejlesztéseit, de a Ford speciális járműmérnöki részlegénék vezetője is volt. Hahne a következő 24 évben nem is engedte el a sportos ferdehátút, de miután betöltötte a 80. életévét, döntő elhatározásra jutott: többet nem ül volán mögé, így megválik szeretett autójától.

Az elmúlt években kisebb felújításon esett át a 26 éves Escort RS Cosworth, így minden rozsdától megtisztították az alvázat is, illetve további korrózióvédelmet alkalmaztak, majd újra is festették a karosszériát, mely a kéknek egy igen különleges, Auralis Blue fantázianevű árnyalatát kapta meg. Ezen felül új kuplungot és vezérműszíjat szereltek be, így teljesen karbantartott.

Kora leginkább olyan apróságokban mutatkozik meg, mint az eredeti bőrkárpit enyhe mértékű kopottsága, illetve az OEM CD-lejátszó meghibásodása. Minden előnyével és hibájával együtt, majdnem 98 ezer kilométerrel az órában a Collecting Cars árverésén kínálják eladásra: jelen sorok írásakor, bő egy nappal a licit lezárása előtt 51 200 dollár, átszámítva több mint 20 millió forint a legmagasabb ajánlat, ami majdnem kétszer annyi, mint a legújabb, ötödik generációs Mustang belépő modellje.

Bár nem vált népautóvá, a Ford történelmében évtizedekig meghatározó szerepet töltött be az Escort, melyet 1968-tól egészen 2002-ig gyártottak, összesen 4,1 millió példányban. Jókora, több mint egy évtizedes kihagyás után, 2014-ben feltámasztotta a Ford a típust, de a második generációs Focus alapjaira épített, négyajtós kompakt kivitelt csak a kínai piacon forgalmazzák.

Pedig megpróbáltak kitörni az Escorttal a sablonszerűségből, így jelent meg az RS Cosworth, amit – a Ford Sierra ralis alvázával – a rali-világbajnokság A-csoportjába szántak, de 1992-től 1998-ig tartó pályafutását bajnoki cím nélkül fejezte be. Ennek ellenére a közutakon pozitív fogadtatásban részesült ennek utcai megfelelője, ugyanis az egyik legsportosabb ferdehátú volt azzal, hogy 0-ról 100-ra 5,7 másodperc alatt gyorsult, végsebessége pedig eléri a 225 km/órát.

Ez a Cosworth által kifejlesztett, 2,0 literes, 16 szelepes turbómotornak köszönhető, aminek 224 lóerős teljesítmény az ötfokozatú manuális sebességváltón keresztül jut el a négy kerékre. A motor mellett pedig a finomabb aerodinamikai megoldások is hozzátehetnek mindehhez, vagyis a csomagtérajtóra rögzített légterelők, a domború kerékjárati ívek és a nagy könnyűfém keréktárcsák szerepe sem jelentéktelen.