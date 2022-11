Korábban is bevett gyakorlat volt, hogy Japánból hoztak be jobbkormányos autókat Oroszországba, méghozzá Vlagyivosztokon keresztül, de az Ukrán invázió óta elég durván megugrott a japán import.

Oroszországban annak ellenére növekedett a használtautó-behozatal, hogy durva szankciókat vetettek be az ország ellen, Ukrajna lerohanása miatt. Japán irányából érkezik most rengeteg használt autó, innen származik az importált kétharmada – számolt be róla a Reuters hírügynökség.

Az új autók behozatala durva mélyrepülésben van az oroszoknál, de a használt autóké több mint kétszeresére nőtt az elmúlt időszakban, 11055 darabról 23117-re. A behozott használt autók 76 százaléka jelenleg Japán, jobbkormányos modell. Az új autók esetében a legfontosabb beszerzési forrás Kína, hiszen az európai gyártók szinte minden kapcsolatot megszüntettek Oroszországgal.

Vlagyivosztok az egyik központja a japán használt autók behozatalának, ahol most az egyéni vásárlók januártól augusztusig több mint 100 ezer autót vámoltattak, ami csaknem 50 százalékos növekedés az előző időszakhoz képest.

*a nyitókép illusztráció