Ilyen az igazi gazdagok lakóautója

A Covid-járvány miatt a lakóautók iránit kereslet megugrott világszerte, sokan választották ezeket, repülős szállodás nyaralás helyett. Ám lakkocsik, lakóautók nemcsak a kirándulók körében népszerűek, de a kényelemre, privát szférára vágyó hírességek, sportolók esetében is. Versenypályák, filmforgatások, koncertek környékén is gyakran láthatóak ilyenek. Persze ezek sokkal nagyobbak, valódi otthonnak is beillenek.

A szupersztár énekesnőnek, Mariah Careynek is van egy tökéletesen felszerelt, kétszintes, tánctérrel ellátott lakóautója, vagy nevezzük inkább lakó kamionnak vagy mobil otthonnak. Mérete alapján bármelyik illik rá. A tervező felhőkarcolónak nevezte el.

Nagyjából 1,8 millióra, azaz jelenleg kb. 770 millió forintra becsülik az árát. A művésznő vagyona 340 millió dollár körül van, így megengedheti magának, hogy a turnék során kényelmesen készüljön. Az Anderson Mobile Estates építette meg az igényei alapján a megfelelő járművet.

Kívülről elsősorban a méretével tarol, a luxus belül látszik igazán. Megállás után oldalirányba és függőlegesen is kiterjeszkedik a járgány (innen a neve), ezt követően több mint 110 négyzetméteres a belső tér alapterülete. Található benne nappali, kanapéval, hatalmas tévével, hifivel, illetve professzionális sminkhelyiség is, ami alapvető volt a művésznőnek. A konyha egyedi tűzhellyel, sütővel és rejtett hűtőszekrénnyel. felszerelt A fürdőszobában valódi méretű zuhanyzót is kialakítottak. Természetesen mindent drága és nemes anyagokból készítettek. Több tonnányi márványt építettek be.

Miután egy gránit lépcsősoron keresztül felmegyünk az emeletre, belépünk a szórakozóhelyre, amely nem különbözik egy kis éjszakai klubtól. Ez a terület könnyen használható mindenféle szórakozásra, de a határozott megvilágítás miatt leginkább egy táncparkettre hasonlít. A “klub” eredetileg egy bárpultot tartalmazott ülőkékkel és kis kanapékkal, de Mariah Carey ehelyett egy hatalmas kanapét kért, hogy barátai és kollégái kényelmesen leülhessenek. Két nagy tévé is kiegészíti a terem két oldalát.

Nem egyedi és nem is kiemelkedően drága ebben a műfajban Mariah Carey lakóautója, Justin Bieber hasonló járgánya körülbelül 2,46 millió dollárt kóstál, ami Will Smithnek van az 2,6 millió dollárt ér.