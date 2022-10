Manapság már nem olyan nagy szám az új autókban a sávtartó asszisztens, és már egyáltalán nem megfizethetetlen. De azt nagyon fontos tudni, hogy ezek a vezetéstámogató rendszerek nem azt jelentik, hogy az autó magától is képes haladni.

Nem véletlenül csipog, sípol, kiabál, villog a műszerfal, ha azt érzékeli az autó, hogy elengedtük a kormányt. Képes ugyan néhány másodpercig ügyes kormánymozdulatokkal a sávok között tartani minket, de egy idő után a legtöbb ilyen jármű szól, hogy ha most azonnal nem fogod meg a kormányt, a rendszer kikapcsol. Az okosabb és drágább rendszerek ilyen esetben le is lassítanak, ha kell, megállítják az autót és az elakadásjelzőt is bekapcsolják. De ez még mindig nem azt jelenti, hogy önvezetők lennének.

Az alábbi felvételt készítő autós azt gondolta, hogy majd ő okos lesz és átveri a számítógépet: egy vizespalackkal akarta elhitetni a géppel, hogy ő bizony fogja a kormányt, bátran mehet tovább a sávtartó asszisztens. Óriási hiba volt, az meg még nagyobb, hogy a vezetőülést is elhagyta. A Peugeot az árokban végezte.