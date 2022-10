Bizarr jelenetet vettek videóra az Egyesült Államok fővárosában, Washingtonban, amit egy helyi lakos az ablakából nézett végig, majd a felvételt az interneten tette közzé. Az ABC 7 Newsnak nyilatkozva elmondta, hogy egy ismeretlen férfira lett figyelmes munka közben, aki elaludt egy Honda gépháztetőjén és szélvédőjén.

Húsz perc elteltével felkelt, elkezdte rugdosni, majd visszafeküdt „a helyére” az illető, hogy folytassa a pihenőt. „Először nagyon aggódtam amiatt, mi történik akkor, ha a sofőr elindul, akár meg is sérülhet. Nem tudom, ez megtörtént-e, de aggasztó” – idézi a portál a szemtanút.

