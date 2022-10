A világ egyik legnépszerűbb autós játékának legújabb része még idén, december 2-án kerül ki a boltok polcaira és Need for Speed Unbound néven kell majd keresni. A játékmenetről még nem sokat árult el az Electronic Arts, de egy igen látványos előzetest már kiadtak, amit most meg is nézhettek.

Az előzetes látványvilága merőben eltér a megszokott NFS-képvilágtól, ami még jó is lehet, hiszen a kicsit ellaposodó széria megérett már egy alapos vérfrissítésre.

a videó a hirdetés után indul

Tudtad, hogy a legelső Need for Speed játékot 1994-ben adták ki? Szóval közel 30 (!) éve. Az Unbound lesz a sorozat 28. része, ami még gombócból is sok. Az NFS soha nem a realitásra és a szimulátoros élményre épített, de az új játék talán méginkább elrugaszkodik a valóságtól, hiszen az előzetesen bőven akad rajzfilmes effekt, amely kellően egyedivé teheti a játékot.

Neked tetszett az előzetes? Igen 33% (79) Nem 47% (112) Elmegy 20% (49)

A Need for Speed Unbound PC-re, PlayStation 5-re és Xbox Series konzolokra érkezik még karácsony előtt.