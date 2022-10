A kétezres évek egyik legérdekesebb francia autója volt a 2001-től 2005-ig gyártott Renault Clio V6. A második generációs városi kisautó, a Clio alapjaira épülő gépben az első ülések mögött tulajdonképpen véget ér az utastér, a helyet pedig a Renault Lagunában használt 3 literes V6-os előbb 230, majd 255 lóerős változata foglalja el. Ezzel az autó 5,9 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra, a végsebessége pedig 246 km/óra.

Az orrában csak egy üres lyuk tátong, a súly jelentős része az ülések mögé került, így amikor a Clio V6 megcsúszik, a legtapasztaltabbak is csak nagy szerencsével tudják megfogni. A pontos számok forrásonként eltérőek, de nagyjából 1500 darab épült belőle, így minden egyes eladó autó ritkaságnak számít. Sokat úgy használtak, ahogy kell, versenypályán kapták meg a kínzó kilométereket, ezért is különleges ez a most eladásra kerülő darab, amiben mindössze 6193 kilométer van. Ára 28,7 millió forint, ami azért elgondolkodtató összeg, mert ennyi pénzért igen ritka, de sokkal egzotikusabb autókat is el lehet csípni.

2002-es kiadás, még a ráncfelvarrás előtti, első szériából, és a képek alapján akár teljesen gyárinak is mondhatnánk. Kopás sehol sem látszik, a karosszéria érintetlen, a beltér hibamentes, így ez tényleg egy gyűjtői darab, ami emlékeztet az autógyártás arra a korára, amikor olcsóbb autókból is készültek igazán őrült gyári kivitelek.