Ha az ember nem rendelkezik megfelelő tapasztalattal és rutinnal, ráadásul úgy ül be a kocsiba, hogy még fél is, akkor az nagyon meg tudja keseríteni a dolgokat a közlekedésben. De nem elég megküzdeni a forgalommal, a sok türelmetlen sofőrrel, mikor megérkezünk az uticélhoz, ott bizony le is kell parkolnunk. Na itt jön a csavar a történetbe.

Sok dologra kell figyelni egyszerre és sokszor mindezt hátramenetben. Ezekből a helyzetekből tudnak vicces történetek kerekedni, ilyen az alábbi is.