Az amerikai sportrajongók kedvelt elfoglaltsága a tailgating, azaz a meccsek előtt a stadionok parkolójában végzett sütögetés, sörözgetés, ahol a társaságok közösen hangolódhatnak a várva várt mérkőzésre.

Ám nem veszélytelen a dolog, a grillsütők és az autók közelsége bajhoz vezethet, ahogy a múlt hétvégén is történt. Az új NFL-szezon a múlt héten kezdődött, az első fordulóban többek között a Miami Dolphins fogadta a New England Patriots csapatát.

A meccs előtt a – Forma-1-ből is ismerős – Hard Rock Stadium parkolójában szokás szerint zajlott a grillezés, majd a nézők bevonultak megnézni a mérkőzést, ám valaki a még parázsló sütőjét egyszerűen az autója alá tolta, ami gyorsan tüzet okozott.

My boy was at Dolphins Pats game and I was told someone left a grill on by a vehicle Unfortunately here is the result pic.twitter.com/rBW3nR7bJg

— Miami Mando 🙌🏝🏈⚾️🏀🥊 (@LakersCanes305) September 11, 2022