Abszurd eset az Egyesült Államokból: egy 34 éves pennsylvaniai férfinak rongálás, a vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetése és balesetveszély okozása miatt kell majd felelnie azért, mert okosba’ akarta megoldani, hogy laza legyen az éjszakai műszakja.

A Wendy’s étteremlánc tildeni éttermében dolgozó férfi augusztus 26-án kora este az munkahelyéhez közeli vasúton házibarkács-módszerrel olyan mellékáramkört telepített, amely az átjáró sorompóját állandó zárt állapotba kényszerítette úgy, hogy arról az illetékes vasúti személyzet nem szerezhetett tudomást.

Az ügyködését azonban biztonsági kamerák rögzítették, a férfit pedig (egyenpólójáról és -sapkájáról) fel is ismerték a kollégái, így hamar rendőrkézre került, majd feladta bűn- és munkatársát is, aki a helyszínre, majd a munkába is vitte autójával.

„A kihallgatás során elmondták, hogy a sorompó elrontásával a forgalmat kívánták megbénítani, hogy az emberek ne juthassanak el a Wendy’s-be, és így laza éjszakai műszakjuk lehessen” – mondta a tildeni rendőrség részéről a nyomozást vezető Frank Cataldi.

A lusta a gyorséttermi dolgozók alaposan mellényúltak, ugyanis a helyi rendőrség mellett a vasúti rendőrség, valamint az FBI is nyomozást indított – az USA-ban az autópálya-, a vasúti és az elektromos hálózat szövetségi szintű védelmet élvez, ezek megrongálását, működésük megzavarását igen komolyan veszik, ráadásul ha kiderül, hogy a restség helyett más motiválta az akciót, terrorizmus miatt akár 20 évre is hűvösre kerülhetnek az elkövetők.