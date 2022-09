A pakisztáni Karacsiban bukkantak rá egy, az Egyesült Királyságból ellopott Bentley Mulsanne V8-ra – mint arról a Sky News beszámolt, a hatóságok tájékoztatása szerint a luxusautót egy európai diplomata hamis irataival juttatták el a Londontól mintegy 8000 kilométerre található kikötővárosba. Karacsiban a rendőrök – a nyomokat követve – fegyveres házkutatást tartottak egy férfi otthonában, melynek felhajtóján, egy ponyva alatt találták meg a méregdrága autót.

A Bentley-ből hamisított rendszámtáblák is előkerültek, az egyiket ráadásul kézzel készítették.

Végül az alvázszám segítségével sikerült beazonosítani az autót, az eredményes megtalálásban pedig az is közrejátszott, hogy az elkövetők nem tudták hatástalanítani a Bentley GPS-nyomkövetőjét, így hiába mentek a Mulsanne V8-cal több ezer kilométert, a rendőrök lokalizálni tudták a járművet.

A szóban forgó luxuslimuzin a Bentley zászlóshajójának számít, értéke több mint 240 ezer angol font, ami – jelenlegi árfolyamon – közel 110 millió forintnak felel meg.

Custom raided a house in DHA Karachi to recover Bentley which was allegedly stolen from London. pic.twitter.com/xoXvQIgiNO

— Usama Qureshi (@UsamaQureshy) September 3, 2022