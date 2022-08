Oregon állam (USA) Washington megyei rendőrsége maga is inkább komédiatartalma miatt osztotta meg a felvételeket, melyeket néhány nappal ezelőtt egy körözött bűnöző elfogása során rögzítettek.

A férfit autólopás, kábítószer-csempészet, a feltételes szabadlábra helyezés feltételeinek megszegése és jó néhány egyéb kihágás miatt keresték, amikor Banks város külterületén rá is bukkantak.

A delikvens elsőre nem akarta feladni magát, ám a menekülés legnevetségesebb módját választotta: egy Caterpillar markolóval kezdett menekülni. A nehézgéppel 3-5 km/órás tempóval haladt a földúton, a rendőrök így sétatempóban követhették, ennek ellenére vagy 800 méteren keresztül nyomta a gázt, mielőtt világossá vált volna számára, hogy nem fogja lerázni a rend őreit.

Deputies knew Jesse B. Shaw had three warrants and was wanted for stealing a car. They found him at a property north of Banks, driving this excavator and he ignored commands to surrender. Shaw drove the excavator over half a mile with deputies following on foot until he stopped pic.twitter.com/JUp631wL4O

