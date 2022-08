A 27 éves Josh Bilicki a NASCAR alsóbb kategóriáját jelentő Xfinity-szériában is csak a futottak még halmazába tartozik, de a pilóta most egy mókás-érdekes eset miatt mégis a reflektorfénybe került.

Míg az európai (gyökerű), FIA által felügyelt autóverseny-sorozatokban a pilóták és a csapatok megjelenése általában egységes, nagyjából ugyanazok a színek és szponzorok láthatók az autókon és a csapatruházaton, az USA-ban, különösen a NASCAR-ban az egyedi, nem ritkán alkalmi reklám-együttműködések jellemzőek, a sok kicsi sokra megy szellemében kismillió – akár az adott verseny tekintetében helyi – hirdetők matricái is felkerülnek a járgányokra.

Bilicki is ebben a ligában mozog, de most egy ilyen támogatót is talált, amelyet ráadásul a véletlen sodort az útjába. A versenyző még júniusban a wisconsini Road America pályán tartott futamon keveredett versenybalesetbe, az elkerülő manőver során pedig egy leszakadt reklámtábla pontosan a Chevrolet-je orrára tapadt.

A képek aztán az interneten is terjedni kezdtek, és végül a táblán szereplő céghez, a Sargento sajtgyártóhoz is eljutottak, ott pedig meglátták a marketinglehetőséget, és szponzorációt is ajánlottak a pilótának.

A wisconsini születésű versenyző állítása szerint amúgy is a szintén wisconsini cég termékeinek rajongója, így örömmel mondott igent arra, hogy a NASCAR Xfinity következő, augusztus 20-i, Watkins Glen-i futamán a Sargento logójával ellátott autóval álljon rajthoz.