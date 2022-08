Állítólag új gazdát keres a képeken látható, egészen egyedi módon átalakított Zaporozsec. Ízlésről vitatkozni nem illik, de mindennek van határa és ez most átlépte azt.

Az egész olyan, mint egy rossz vicc, vagy egy ZS-kategóriás sci-fi film főgonoszának járgánya. Jó esély van rá, hogy ez még a Need for Speed Underground rajongói között is kiverné a biztosítékot.

A ZAZ–965 Zaporozsec a Zaporizzsjai Autógyárban az 1960-as években gyártott szovjet személygépkocsi. Ez volt a ZAZ gépkocsimárka első gyártott modellje.

A gyári motor megmaradt. Nem éppen egy tuning változat, a 27 lóerős, léghűtéses erőforrás nem fogja halálos iramban repíteni ezt a rettenetet.