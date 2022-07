Más ez a Porsche, mint a többi, háborúba szánták

Az 1950-es évek egyik legérdekesebb Porschéjeként vonult be a történelembe az összkerékhajtású 597-es, amit egy német katonai pályázat hatására fejlesztettek ki. Habár a második világháború idején a németeknek mintegy 65 ezer katonai jármű állt a rendelkezésükre, a hadsereg inkább egy Jeep-jellegű modellre vágyott, mely olcsón és nagy mennyiségben előállítható.

Némi meglepetésre a Volkswagen nem – valószínűleg a Bogár iránti, megnövekedett kereslet miatt –, a Porschével együtt viszont három gyártó nyújtott be tervjavaslatot. A befutó végül a DKW Munga lett, de ennek ellenére a Porsche 597 is megépült, mely több szempontból is úttörőnek bizonyult, még ha nem is felelt meg a pályázati követelményeknek.

A katonai autó volt például a stuttgartiak első összkerékhajtású terepre kitalált típusa, amit hosszas hiátus követett a Porsche Cayenne 2002-es megjelenése előtt. Acélkarosszériáját a Schwimmwagen használatából levont tanulságok mentén tervezték, és többféle prototípus is készült belőle – a képeken látható példányé az ötödik a 22-ből. Magából a típusból összesen 71 darab létezik az egész világon (a prototípusokkal együtt), így ritkasága nem vonható kétségbe.

A Jagdwagen néven is ismert autót a Porsche 356-os motorja hajtja, eredetileg 1,5, később 1,6 literes lökettérfogattal, mely 50 lóerős teljesítményre volt képes. Persze, nem is az erő volt a lényege, mert ugyan a végsebessége csak a 100 km/órát érte el, de akár a 65%-os emelkedővel is vígan megbirkózott. Elöl-hátul független torziórudas felfüggesztéssel látták el, a kerekeket pedig dobfékek lassítják.

Az RM Sotheby’s árverésén meghirdetett, 1955-ös példányt nemrég újították fel teljesen Németországban, és korhű, olívazöld fényezéssel, hozzáillő zöld vászonbelsővel és összecsukható tetővel keresi új gazdáját. A hadi Porsche augusztus 18-a és 20-a között, a mexikói Monterrey-ben kerül kalapács alá.