Annyira perzsel a nyár, hogy a műszerfalon is elkészül a tükörtojás

Amellett, hogy újabb hőhullám érte el Európa területét, a jellemzően esős, hűvösebb nyarairól ismert, hírhedt Nagy-Britanniában is sosem tapasztalt forróság tombol, 35-40 Celsius-fok közötti csúcsértékekkel. A szigetországban ennek megfelelően villámsebességben ürítették le a polcokról a jégkrémeket, de van, akinek más finomságra fájt a foga.

A 62 éves Jill Hembury úgy döntött, serpenyőjét nem a tűzhelyre, hanem 32 éves Honda Civicje műszerfalára helyezi, és ott süti meg a tükörtojását. „Kiléptem az ajtón, és úgy éreztem magam, mintha leszálltam volna a repülőről Spanyolországban” – idézi a nyolcunokás nagymamát a Metro című bulvárlap arról, mi adta neki az ihletet.

Behelyezett egy hőmérőt is az autóba a nő, de annak higanyszála nem kúszott feljebb 45 Celsius-foknál, pedig tudjuk, hogy ilyen kánikulában akár 60-70 Celsius-fokosra is felmelegedhet egy autó beltere. Ugyanakkor a hőség mértékéről árulkodó lehet, hogy 20 perc alatt el is készült a tükörtojás, aminek kapcsán Hembury megjegyezte, „elég vicces volt”.

Elmondta: szíve szerint a motorháztetőn próbálta volna ki az autós tükörtojást, de attól tartott, hogy a környékén cirkáló sirályok miatt igencsak rövid ideig tartott volna a kísérlet. Legközelebb viszont egy komplett reggelit próbál meg elkészíteni hasonló módon, pirítóssal, lazaccal és rántottával.

Más vállalkozó szelleműek is akadnak a tikkasztó hőségben: egy másik autós a vegetáriánus kolbászait sütötte meg, habár a folyamat lényegesen hosszabb ideig, hat órán át tartott.

Hasonló, 40 Celsius-fok körüli, illetve feletti hőség perzseli Dallas területét is, ahol egy délután leforgása alatt egy aprósütemény is elkészült, noha megkérdőjelezhetetlenül nem úgy néz ki, mint a bolti.

A fenti eseteket látva ebből még trend is kialakulhat a jövőben, legalábbis brahi szintjén, főleg, ha figyelembe vesszük azt, hogy az elmúlt hónapokban lényegesebben drágult és korlátozottabbá vált a gáz- és a villamosenergia-felhasználás. Az a hátránya azonban, hogy erősen időjárásfüggő, továbbá a legtöbb fogásra és élethelyzetre nem jelent biztos megoldást.

Néhány évvel ezelőtt a Vezess is kísérletet tett rá, hogy egy forró motorháztetőn készítsen tükörtojást – az alábbi videóból kiderül, hogyan sikerült: