30 éve minden fiú ezt a játékot akarta volna

A Knight Rider 40. évfordulójának tiszteletére készítettünk egy Turbo fokozattal szerelt Hot Wheels K.I.T.T.-et, amely működő LED-es sávval rendelkezik, pont úgy, mint amit az ikonikus tévésorozatban láthattál – ezzel a mondattal jelentette be a játékgyártó, hogy hamarosan megjelenik a kínálatukban a legendás Pontiac Trans Am.

In honor of the 40th anniversary of Knight Rider, we've created a turbo-boosted Hot Wheels die-cast of K.I.T.T. with a working LED scanner bar, just like the one you've seen from the iconic TV show. pic.twitter.com/5GmmMdJqar