Az autók általában jól viselik az esőt, lehet velük közlekedni még olyan körülmények között is, mindaddig, amíg az elfolyik az útról. Nagyobb gondot okoz, ha összegyűlik a talajon. Vannak azonban olyanok, akik ekkor sem hátrálnak meg. Összegyűjtöttünk három videót vakmerő vezetőkről, akiket egy kis víz nem állíthat meg.

Akciós a gumicsónak ott szemben, szóval menjünk gyorsan:

Pont úgy ülök rajta mint egy jetskin, mi baj lehet?

Azok ott szemben nyúlbélák, majd megmutatom, a múltkor is átmentem:

Jó tudni, hogy hagyományos autókkal nagyjából a tengelymagasságnál magasabb vízbe nem érdemes már hajtani. Ekkortól már az utastérbe is beszivároghat a víz és a motor környéki elektromos rendszereknek is juthat belőle. Amellett, hogy a karosszéria résein át bejutva korróziót okoz, az utastér kárpitjai bebüdösödhetnek, az elektromos elemekben zárlatot okozhat, illetve súlyos károk keletkezhetnek, ha a motorba is bekerül a víz.

Nem fog elégni ugyanakkor összenyomhatatlan is a víz, így, ha a hengerekbe bejut, ott katasztrofális pusztítást okozhat. A mozgó alkatrészek energiáját valaminek fel kell vennie és ilyenkor van általában hajtórúd törés, gyakran kiszakítva a blokk oldalát is.

Érdemes tehát kerülni a vízen való átkelést, de még a kisebbnek látszó tócsákba is óvatosan belehajtani, hiszen nem tudhatjuk, hogy esetleg egy kátyút, vagy valamilyen akadályt rejt-e a víz.