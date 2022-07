Időnként előkerül egy-egy régi, de megkímélt állapotú veterán a magyar utak legrejtettebb zugaiból. Gyula bácsi szeretett Škoda 120L-je is ebbe a szűk körbe tartozik, és habár hivatásos sofőrként kétmillió kilométert vezetett le, az ünnepi autóként használt csehszlovák gyártmánnyal mindössze 73 550 kilométert tett meg – 40 év alatt.

Ugyanaz volt a tulajdonosa 40 évig, a határt is csak egyszer lépte át Ugyanaz volt a tulajdonosa 40 évig, a határt is csak egyszer lépte át 1 /8 Fotó megosztása: 2 /8 Fotó megosztása: 3 /8 Fotó megosztása: 4 /8 Fotó megosztása: 5 /8 Fotó megosztása: 6 /8 Fotó megosztása: 7 /8 Fotó megosztása: 8 /8 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

1982-ben gyártották ugyanis a képeken is látható, kikericssárga 120L-t, pedig a mai napig kifogástalan állapotban van. Leghosszabb útja – feleségével és lányával – egészen Pozsonyig vezetett; az autó sem előtte, sem utána nem hagyta el újra Magyarországot (legalábbis a saját lábán). Az idén 70 éves Gyula bácsi főként Tolna megyében és csakis száraz, napos időben használta, ennek köszönhető, hogy alvázvédelem nélkül is alig fedezhető fel rozsda a Škoda karosszériáján.

Az Oldtimer Automobil Kft. Facebook-bejegyzése szerint az idős férfi a könnyeivel küszködve adta át az autó papírjait, illetve merkuros szervizkönyvét. Nem csoda, hiszen eredeti, KD-88-32-es rendszámát a mai napig kívülről fújja, de boldogsággal tölti el, hogy „imádott Škodája a legjobb kezekbe került a megújulásra”, és azt is csak egy fűtőszálas hátsó szélvédő kíséretében engedte el.

A Škoda 1976-ban mutatta be 105/120-as sorozatát, és egészen 1990-ig gyártotta. Sikere azonban annyira váratlan volt, hogy kevesebb mint másfél évtized alatt kétmilliónál is több példányt készítettek belőle. A KGST-nosztalgia egykori ékköve manapság komoly értékkel is bírhat, mint azt egy tavalyi vezető anyagunkban felelevenítettük.

Néhány héttel ezelőtt ugyancsak egy – oldtimervizsga előtt álló – Škodáról írtunk, mellyel Sanyi bácsi még a Balatonig sem gurult le, pedig tovább, 45 évig használta.