Az olasz gyökerekkel rendelkező, de már New Yorkban született Al Capone az 1920-as években tulajdonképpen lerakta amerikai modern szervezett bűnözés alapjait.

Az éles eszű, jó szervezőképességű chicagói gengszter szeszcsempészettel, prostitúcióval és számtalan egyéb illegális dologgal kereste a kenyerét, míg végül 1931-ben adócsalással sikerült megfogni és leültetni.

Bár bűnözői karrierje nem volt hosszú – az első elítélését követően már újra és újra visszakerült a hűvösre, mielőtt súlyosan megromlott egészségi állapota miatt 1939-ben kiengedték volna, de így is amolyan kultusz alakult ki körülötte, amit a róla született számtalan cikk, könyv és film táplált, erősített.

Az amerikai olasz maffiózó archetípusává emelt bűnözőhöz köthető ingóságoknak is jó piaca van, tavaly például a pisztolyáért, órájáért és egyéb holmijaiért fizettek komoly összegeket.

Most itt egy újabb „Capone-ereklye”, a gengszter páncélozott Cadillacje. A z 5,6 literes V8-as motorral szerelt Cadillac Town Sedan a maga idejében az egyik leggyorsabb, legerősebb modell volt, minden bizonnyal ezért is esett rá Capone választása, aki páncéloztatni is kívánta a járművét.

Az 1928-ban újonnan megvásárolt Cadillacen először csak az ablakokat cserélték egy hüvelyk, azaz 2,54 centi vastag táblákra, a hátsó ablakot pedig lenyithatóvá tették, hogy onnan lőhessenek hátrafelé, ha úgy adódik, később pedig a kasztniba és az ajtókba is vastag, azbesztbevonatú acéllemezeket építettek.

A második munkát végző műhely tulajdonosa eredetileg el akarta utasítani a megbízást, azt mondta, náluk nem csinálnak ilyet, de Capone emberei egyszerűen azzal feleltek, hogy mostantól igen, nem lehetett nemet mondani, idézte fel a később a tulajdonosa akkor 10 éves fia, aki maga is kisegített a szerelőgarázsban. A gengszter végül a számlán szereplő összeg dupláját fizette a munkáért, ráadásul a kis srácnak is csúsztatott 10 dollárt, ami kész vagyon volt akkoriban egy gyereknek.

Capone nem sokáig élvezhette az autót, hiszen 1929-ben letartóztatták, kis megszakításokkal őrizetben tartották.

A gengszter elítélése után vagyona jelentős részét elkobozták, de ez az autó valahogy kimaradt, így előbb egy kaliforniai család vásárolta meg, és a 30-as években pénzért mutogatta az bűnöző páncélautóját, majd az 1950-es években egy brit férfihez került, aki szintén kiállította a Cadillacet. Ekkoriban fel is újították az autót, melynek során kikerült belőle a páncélozás.

A Capone-Cadillac legutóbb egy évtizede, 2012-ben cserélt gazdát, akkor az RM Sotheby’s árverésén 341 ezer dollárt fizettek érte. Két éve újra a piacra került, de valahogy eddig nem akadt rá vevő, talán az 1 millió dolláros (400 millió Ft) – igaz, alkuképes – ár miatt.