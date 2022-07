A brit internetes biztosítási alkusz, a Confused.com érdekes, az Egyesült Királyságon kívül is érdeklődésre számot tartó kis kutatást végzett, megnézték, melyek a legnépszerűbb videojátékos autók, valamint azokat mennyiért lehet most megkapni (és hogy náluk mennyi is a biztosítási díjuk – számunkra ez a legérdektelenebb).

A Confused az Internet Game Cars Database adatai alapján gyűjtötte ki a legtöbb címben – a Mario Karttól a Grand Theft Autón, a Need for Speeden és a Forza Horizonon keresztül Gran Turismo 7-ig – előforduló valós, ma is elérhető személyautókat. A realitás érdekében kimaradtak a játékok világában jelentősen átalakított, forgalomba nem helyezhető, esetleg fikciós autók, ahogy a katonai és a tehergépjárműveket is mellőzték, a szűrt listára a típusok különböző generációi, kivitelei egyesítve, egy tételként kerültek fel.

A népszerűségi top10-et aztán összevetették az adott modellek használtautó-piaci áraival (az Autotraderen, 10 és 50 ezer mérföld, azaz 16 és 80 ezer km közti futásteljesítményre szűrve), hogy megállapítsák az adott típus átlagárát. A kötelező biztosítási díjakat természetesen maga a Confused.com kalkulálta – naná, ezzel foglalkoznak, az egész gyűjtés önmaguk reklámozásáról szól – 24 éves, öt éve vezetői engedéllyel rendelkező férfi tulajdonossal számolva.

A módszertan és a háttér után pedig következzen végre a lista, íme, ezek az autók szerepelnek a legtöbb videojátékban!

Kattints a képre, galéria nyílik – vagy görgess lejjebb, ha a csak a száraz adatok érdekelnek!

Nissan Skyline - 1271 megjelenés
Chevrolet Corvette - 1270 megjelenés
Ford Mustang - 1263 megjelenés
Chevrolet Camaro - 1058 megjelenés
Mitsubishi Lancer - 974 megjelenés
Subaru Impreza - 952 megjelenés
Mazda RX-8 - 752 megjelenés
Honda Civic - 697 megjelenés
Volkswagen Golf - 637 megjelenés
Toyota Supra - 592 megjelenés