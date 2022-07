A napjainkra jellemző hőség Romániában is tombol, Erdélyben is 37 fok körül alakultak a napi maximumok, ami embert és állatot ugyanannyira megvisel. Ezért egy helyi gazda úgy döntött, ad némi frissítő fürdőt patás társának, és egy helyi autómosóban, Sepsiszentgyörgyön megállva, a szórófejet használva csutakolta le az állatot. A videó gyorsan elterjedt a közösségi oldalakon, több helyi tévécsatorna is beszámolt a hőség okozta érdekes esetről.

A lónak láthatóan nem volt ellenére az akció, a szekér pedig profin ki lett ékelve két tégláva.

Az autómosóban történő lóhűtés nem egyedi jelenség. Pár éve az Egyesült Államokban, Texas államban fordult elő hasonló, ahol szintén pokoli tud lenni a nyári hőség.

Egy kóbor kutya pedig az automata mosót kedvelte meg, a pörgő kefék tökéletes hátvakarónak bizonyultak számára.