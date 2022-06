Az USA-ban számos helyen igen gyorsan elveszíthetik a bűnelkövetéshez használt járműveiket a zsiványok, a rendőrség hipp-hopp elkoboz autót, motort ha úgy alakul.

Ezzel éltek a floridai Escambia megyei seriffi hivatalnál is, amikor egy 2016-os C7-es Corvette Z06-ost is találtak egy helyi drogkereskedő bandánál.

Jó fogás, hiszen a Corvette előző generációjának sportos változatáról van szó, a Z06-os 6,2 literes V8-as motorja 650 lóerőt és 880 Nm-es csúcsnyomatékot kínál, ebben a kivitelben, a hétfokozatú kézi váltóval 3,2 másodperc alatt teljesíti a 0-60 mérföldes (0-96 km/h) gyorsulást. Ára állapottól függően valahol 65 és 85 ezer dollár (25-32 millió Ft) körül lehet.

Ahelyett, hogy a sportkocsit elárverezték volna, úgy döntöttek, ezt a járgányt megtartják. A rendőrök karácsonyfa módjára minden lehetséges helyre villogókat szereltek a Corvette-re, mely „egyenfóliázást” is kapott. Vagyis inkább csak félig-meddig, ugyanis az új csecsebecsére a környék nevezetes dolgainak grafikáit is feltették, akad a mai USA területén 1559-ben az első európai kolóniát alapító Tristan de Lunára emlékező hajós grafika, de a világhírű műrepülő osztag, a Blue Angels előtt is tisztelegnek.

Bár jogszerűnek minden bizonnyal jogszerű a Corvette megtartása – bár innen nézve furcsa, hogy egyelőre csak gyanúsítottaktól és nem elítéltektől koboznak el így vagyontárgyat –, ám a seriffi hivatal is érezhette, hogy talán nincs jó optikája a dolognak, ezért hangsúlyozták, hogy az átépítésre, fóliázásra egyetlen dollárnyi közpénzt sem költöttek. Adja magát a kérdés, mihez is kezdenek az új játékszerrel, ám a válasz nem az, amire elsőként gondolnánk: a felpaprikázott Chevrolet-t nem országúti elfogóként vetik be, egyszerűen PR-eseményeken tűnik majd fel. (Persze nagy összeget mernénk tenni arra, hogy a kíváncsi szemek elől rejtve csapatnak is majd a Corvette-tel.)

Másutt persze cseppet sem feszengenek a rendőrségi (luxus)sportkocsik miatt, Dubajban egyenesen sportot űznek az ottani egyenruhások abból, hogy a lehető legdrágább, legvadabb flottát szedjék össze…