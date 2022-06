A krossz/triálmotorozás, quadozás akár jó móka is lehet a bátrabbak számára a megfelelő, erre kialakított, kijelölt területeken, a megfelelő védőfelszerelés használata mellett, ugyanakkor ha valahova, hát a nagyvárosok zsúfolt utcáira, a lakóövezetként használt csendesebb környékekre egyáltalán nem valók.

New York városának elege is lett a hangos, veszélyes, gyakran szabálytalan, közúti használatra nem is alkalmas két- és négykerekűekből, a polgármester, Eric Adams egyenesen háborút hirdetett ellenük.

Ennek keretében a New York-i rendőrség (NYPD) csak idén szűk 2000 ilyen járgányt foglalt le (kétszer annyit, mint 2021-ben összesen), ráadásul nincs pardon, a begyűjtött járműveket egytől egyig meg is semmisítik. Kedden látványosan demonstrálták is ezt: egy buldózer összesen 92 darab elkobzott motorkerékpárt és quadot „taposott agyon” a városvezető vigyázó tekintete mellett. (A hulladékot újrahasznosítják.)

„Az illegális krosszmotorok és quadok veszélyt jelentenek New York lakosaira. Nem hagyjuk, hogy szabadon garázdálkodjanak. Idén már majdnem 2000 motort tüntettünk el az utcákról, és a java még ezután következik. Vettétek az üzentet? Ha az utcáinkon randalíroztok, eltaposunk benneteket!” – kommentálta a „kivégzést” Adams.