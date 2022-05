Korának leggyorsabb német sorozatgyártású autója volt, nem mellesleg az első sorozatgyártású autó, amelyen elöl és hátul is volt légterelő – utóbbi szolgáltatta a ’kacsafarok’ becenevet. A 911 Carrera RS 2.7 fejlesztését bő 50 évvel ezelőtt kezdte meg a zuffenhauseni sportautó-gyártó.

“A 911 Carrera RS 2.7 homologizációs limitált szériának született. A cél egy különösen könnyű és gyors sportautó volt,” emlékezik vissza Peter Falk, aki akkoriban a sorozatgyártású autók teszteléséért volt felelős a Porschénál.

Ugyan a modell alapjait a 911 adta, a fejlesztések során valójában egy vadonatúj autóvá vált, amely számos technológiai innovációval szolgáltatott kiváló alapot pálya- és raliautókhoz. A 911 modellsorozat első generációjának legerősebb modellje kapta meg legelőször a ’Carrera’ utónevet, amely akkoriban a Porsche kínálat koronáját jelképezte. A mérnökök nagy erőkkel dolgoztak a súlycsökkentése, az aerodinamika optimalizálásán, a motoron és a futóművön. 1972 májusától kezdve nagyjából 15 mérnök dolgozott az autón, majd hozzájuk csatlakozott a sorozatgyártásáért felelős stáb.

a videó a hirdetés után indul

A Porsche eredetileg 500 példány gyártását tervezte, amely éppen elegendő lett volna a 911 Carrera RS 2.7 homologizációjára a Group 4 Special GT kategóriában. Olyan közúton is használható autó volt, amellyel az ügyfelek a versenypályán is rajthoz állhattak. 1972. október 5-én mutatkozott be az új modell a Párizsi Autószalonon, amelyet már akkor is hagyományos helyszínén, a Porte de Versailles-nál rendeztek.

Novemberre mind az 500 példány gazdára talált. A Porschét meglepte az autó sikere, így 1973 júliusára megtriplázta a gyártási darabszámot. Összesen végül 1.580 példány készült és mivel meglett az 1000. példány, a Porsche 911 Carrera RS 2.7 megkapta az engedélyt a Group 3-as és a Group 4-es részvételhez is. Az opcionális M471 felszereltségi csomag révén a Porsche 200 különösen könnyű súlyú ’Sport’ verziót is készített. Mellette összesen 55 versenyverzió, 17 alapjármű és 1.308 túraváltozat (M472) készült.

A Porsche 911 Carrera RS 2.7 ’Light’ (M471) belső tere a legszükségesebbekre szorítkozott, az ügyfelek igényeinek és a gyártás időpontjának megfelelően. Többek között a hátsó üléseket, a szőnyegeket, az órát, a ruhaakasztót és a könyöklőket is kihagyták. Az ügyfél kérésére két könnyű kagylóülés vette át a nehezebb sportülések helyét. Még a motorháztető Porsche jelvényét is ragasztott matricára cserélték. A ’Touring’ csomaghoz (M472) képest a ’Sport’ így 115 kilogrammal volt könnyebb; üres tömege megállt csupán 960 kilogrammban. A modell alapára akkoriban 34.000 német márka volt. A sportcsomag (M471) felára 700, a ’Touring’ csomagé pedig 2.500 német márka volt. Az adott felszereltségi csomag alapjában határozta meg az adott Porsche 911 Carrera RS 2.7 modell jellegét.

Az autó 2,7 literes, hathengeres, benzinbefecskendezéses boxermotorja 210 lóerőt teljesített 6300-as fordulaton, maximális 255 Nm nyomatékát pedig 5100-as fordulaton adta le. Ez lehetővé tette, hogy a sportverzió álló helyzetből csupán 5,8 másodperc alatt 100 km/h-ra gyorsítson, amivel a Porsche 911 Carrera RS 2.7 volt az első sorozatgyártású autó, amely képes volt a német ’Auto, Motor und Sport’ magazin tesztjén is hat másodperc alatti gyorsulást produkálni. A végsebesség elérte a 245 km/h-t (Touring: 6,3 másodperc és 240 km/h). Az RS 2.7 a súly, a teljesítmény, az aerodinamika és a menetdinamika ideális egyensúlyát teremtette meg.

A karosszérián minden a súlycsökkentésről szólt. Vékonyabb fémlemez, vékonyabb ablakok és különféle műanyagok használatával, valamint a hangszigetelés elhagyásával a versenyautók súlyát 900 kg alá csökkentették a mérnökök. Ugyanakkor az aerodinamika fejlődött. A cél az első és a hátsó tengelyek felhajtóerejének minimalizálása volt a természetesebb vezethetőség megteremtése érdekében. Harmann Burst és Tilman Brodbeck mérnökök Rolf Wiener formatervezővel együtt kifejlesztettek egy hátsó légterelőt, amelyet szélcsatornában és versenypályán is tökéletesítettek. A cél az volt, hogy a 911 karosszériájához jól illeszkedő formákkal kompenzálják a lejtős hátsó negatív hatásait és stílusos megoldással javítsák a 911 aerodinamikáját.

Az új kacsafarok emelkedő kialakítása nagyobb sebességnél még jobban az úthoz szorította a Porsche 911 Carrera RS 2.7-t, miközben kiegészítő hűtőlevegővel látta el a farmotort. Mindezt a légellenállás növekedése nélkül érték el, sőt, a végsebesség még 4,5 km/h-val növekedett is.

“A tesztek során megállapítottuk, hogy a magasabb légterelő a légellenállás csökkentése révén növeli a végsebességet. Így hát fémlemezekkel milliméterről milliméterre növeltük a magasságát, amíg meg nem találtuk azt a pontot, ahonnan már ismét növekedni kezdett a légellenállás” – magyarázza Falk.

Végül 1972. augusztus 5-én adta be a három Porsche alkalmazott a találmányról szóló 2238704-es számú dokumentumot a német védjegyhivatalba.

A mérnökök sokat dolgoztak a futóművön is. A Porsche már rendelkezett tapasztalattal a szélesebb abroncsokkal történő versenyzésről, a mérnököknek pedig lehetősége nyílt mindezt tesztelni a 911 Carrera RS 2.7 esetében is.

“A hátsó tengely szélesebb abroncsaival akartuk növelni a tapadást és javítani a dinamikát, mivel a legnagyobb súly amúgy is a hátsó tengelyt terheli,” emlékezik vissza Falk. Így végül a Porsche esetében első sorozatgyártású autóként a 911 Carrera RS 2.7 első és hátsó tengelyein eltérő méretű abroncsok voltak. Elöl 6 Jx15-ös kovácsolt alumínium Fuchs keréktárcsákra 185/70 VR-15-ös abroncsok kerültek, hátul pedig 7 Jx15-ös felniken 215/60 VR-15-ös abroncsok feszültek. Hogy elférjenek, a Porsche 42 mm-rel megnövelte a karosszéria szélességét hátul, a kerékjárati ívek közelében.

A sport prototípusok szabályozásának megváltozása megakadályozta a további fejlesztéseket a háromliteres hengerűrtartalom-korlátozás miatt, így a Porsche lezárt egy nagyon sikeres korszakot. A 911 Carrera RSR premierjével 1972 novemberében viszont új fejezet nyílt a történelemkönyvben: a 911 sikertörténete ezzel a kiszélesített karosszériás modellel kezdőtött a Tour de Corsén.

1973 februárjában a Peter Gregg és Hurley Haywood által vezetett RSR elképesztő, 22 körös előnnyel futott be elsőként a Daytona-i 24 órás viadalon. Az új szezon briliánsan kezdődött. Majd májusban Herbert Müller és Gijs van Lennep megnyerte a Targa Floriót. Első szezonjában a 911 Carrera RSR három nemzetközi és hét nemzeti bajnokságban győzedelmeskedett – a 911 sok évtizedes sikerének megágyazva. Az 1973. októberében tartott International Race of Champions (IROC) újabb sikert hozott: az amerikai Roger Penske 12 ugyanolyan 911 Carrera RSR 3.0 versenyautót rendelt, amelyet hajtva különböző versenysorozatok pilótái mérték össze tudásukat egymással.

A ’Carrera’ felirat a modell történelmében elsőként a 911 Carrera RS 2.7 lemezein volt olvasható. A spanyol szó jelentése ’verseny’ magyarul, a hátsó légterelőn lévő RS pedig a ’Rennsport’, azaz a versenyzés rövidítése. A Porsche esetében a ’Carrera Panamericana’ szolgált inspirációként az új elnevezéshez. 1953-ban a hosszútávú versenyen a Porsche kategóriagyőzelmet ért el az 550 Spyderrel. Majd 1954-ben már az összetett lista harmadik helyén végzett, ami felért egy szenzációval. Az elkövetkező években a Porsche a Carrera nevet a legerősebb autóinak tartogatta, amelyek az 1954-es négyvezérműtengelyes Fuhrmann motort kapták, mint például a 356 A 1500 GS Carrera vagy a 356 B 2000 GS Carrera GT. A Carrera felirat volt leolvasható az 1963-as Porsche 904 Carrera GTS hátuljáról is, amelyet a 906 Carrera 6 követett 1965-ben. Ahogy akkoriban mondták, a Carrera szó az olyan „technológiai finomságok ígéretét hordozza magában, amelyek már bizonyítottak a versenypályán.”

Röviden, egy ideális elnevezés a 911 modellcsalád csúcsmodelljéhez. „Szerettük volna, ha egy sorozatgyártású 911 is megkapja a méltán híres ’Carrera’ elnevezést és sokat gondolkodtunk azon, hogy miképpen tudnánk ezt a legjobban előadni,” emlékszik vissza Harm Lagaaij, aki akkoriban a Porsche formatervezője volt. Végül úgy döntöttek, hogy a kerekek közötti nagy felirat lesz a méltó társítás.

A Carrera szó mellett a Porsche különleges modellje mással is kényeztethette a szemet: 29-féle színárnyalat volt elérhető hozzá, amelyből végül 27-féle került ténylegesen gyártásba, az élénksárgától kezdve a hagyományos vörösön át a vérnarancsig. A Porsche egyedi kéréseket is teljesített: a keréktárcsák színe megegyezhetett az autó árnyalatával, de például az autó oldalán futó Carrera felirat is elérhető volt vörös, kék vagy zöld színben is. A felirat és annak betűtípusa mind a mai napig megőrizte a maga jelentőségét, a híres RS rövidítéssel együtt. Mindkettő megtalálható a 911 különböző újabb változatain – immár 50 éves hagyományként.