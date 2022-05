Bár a mercedeses Lewis Hamilton az elmúlt pár évben jó néhány téren lekörözte, Michael Schumacher a mai napig a Forma-1 legnagyobb legendája – az angol talán a visszavonulását követően „lép majd szintet”, ma is óriási érdeklődésre tart számot minden, ami hozzá kötődik.

Minden bizonnyal így lesz ez a most eladásra kínált autóját illetően is, különösen azért, mert ezúttal nem egy F1-esről, hanem egy valódi utcai autóról van szó. Schumacher a 2006 végi (első) visszavonulását követően a Ferrari kötelékében maradt, F1-es tanácsadóként, de a közúti autóik fejlesztésében is a maranellói dolgozott a maranellói márkának.

Ennek keretében segített a Ferrari California kifejlesztésében is, melyből aztán a korai példányok egyikét is megkapta – esetleg -vette, de nem csodálkoznánk, ha neki ajándékba adták volna.

A 2009-től 2012-ig forgalmazott orrmotoros, kabrió Californiát a bemutatás idején ugyan sokan nem tartották „vérbeli” Ferrarinak, de a 4,3 literes, 460 lóerős V8-assal, a kevésbé „hardcore” kezelhetőségével, valamint – relatíve – barátibb árával nagyon jó kis sportkocsi volt – ha a hétszeres F1-világbajnok Schumachernek megfelelt, bárki másnak is jó lehetett.

Jó lehet majd annak is, aki megveszi ezt a sötétszürke versenycsíkokkal díszített Nürburgring-ezüst példányt, hiszen ahogy feljebb is írtuk, az 168913-as alvázszámú darabot maga Schumi használta 2009-től egészen 2012-ig, addig, míg az év végén súlyos agysérüléssel járó síbalesetet nem szenvedett. A német versenyzőlegenda 15 643 km-t tett az autóba, azaz az nem csak a garázsban álldogált. A tulajdonos kilétét a beltérben több helyen megtalálható MS-logók teszik kétségtelenné.

Külön érdekesség, hogy a Schumi-féle Californiát egy másik volt F1-es pilóta Thierry Boutsen cége kínálja eladásra: a száguldó cirkuszban 1983 és ’93 között az Arrows, a Benetton, a Williams, a Ligier, végül a Jordan színeiben versenyző, 3 futamgyőzelmet és 12 egyéb dobogós helyezést elérő belga visszavonulása után előbb igen sikeres magánrepülő-forgalmazó céget alapított, majd 2017-ben egy másik, veterán utcai és versenyautók eladásával foglalkozó vállalkozást is indított, ők adják el Schumacher Ferrariját is.

Az ár nem nyilvános, csak komoly érdeklődők juthatnak több infóhoz.

