Egy 53 éves férfit akartak megállítani Tatán a helyi járőrök 2022. május 2-án, hétfőn késő este: a helyi lakost ráadásul jól ismerték, mivel korábban többször is elkapták ittas, illetve bódult járművezetés miatt – írja a Police.hu. A sofőr azonban nem állt meg a rendőri jelzésre, nagy sebességgel továbbhajtott.

Végigszáguldott a városon, többször a záróvonalat átlépve áttért a szemközti sávba, és volt, ahol az útpadkára is felhajtott.

Az autópályán folytatódott az üldözés, végül Tatabányán érték utol a rendőrök. Az üldözésről egy rövidebb részletet is megosztottak:

Vezetői engedélye nincs a sofőrnek, mindemellett pozitív lett a kábítószertesztje is. Ha mindez nem lett volna elég, azzal, hogy áthajtott Tatabányára, a bűnügyi felügyelet szabályait is megszegte, 20 óra után ugyanis engedély nélkül nem hagyhatta volna el Tata területét. Ezért a sofőrrel szemben szabálysértési- és büntetőeljárást is indítottak, majd őrizetbe vették.

A férfit átadták a tatabányai rendőröknek, akik kezdeményezték a letartóztatását, amit az illetékes bíróság három nappal később, 2022. május 5-én rendelt el.