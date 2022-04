Közúti közlekedés biztonsága elleni bűntett elkövetésének gyanújával folytatott büntetőeljárást a Kalocsai Rendőrkapitányság két 14 éves kamasszal szemben – írja a Police.hu.

A fiatalok még tavaly, egy nyári éjszakán találkoztak Soltnál, az 52-es számú főút mellett. Egyikük még egy vödröt is vitt a találkozóra, amit aztán – az egyik útmenti boltnál összeszedett – üres sörös- és befőttesüvegekkel töltöttek meg. Miután eleget gyűjtöttek, egy buszmegállóból kezdték dobálni a főutat és az arra közlekedőket.

Ezt követően az üvegszilánkokat szétrugdosták az úttesten, ha pedig valamelyik nem tört szét, újra nekifutottak a műveletnek. A sofőröket bosszantva ezután azzal szórakoztak, hogy áthaladási szándékukat jelezték a zebrán, így amikor a lámpa zöldre váltott, megállíthatták a forgalmat. A gombot azonban szigorúan csak akkor nyomták meg, ha éppen arra jött egy kocsi, amit ezzel megállásra kényszeríthettek.

A történteket kamera is rögzítette, melyen az látszik, hogy egyik alkalommal egy kamiont el is talált sörösüveggel az egyik bajkeverő.

A rendőrségen be is jelentették az esetet, így járőrök vonultak a helyszínre, ahol még épp elcsípték a fiatalokat. A két kamaszt gyanúsítottként hallgatták ki közúti közlekedés biztonsága elleni bűntettük miatt. A fiúk elmondták, hogy akkor hagytak fel a dobálózással, amikor látták, hogy a gépkocsik nagy sebességgel áthaladnak az üvegszilánkokon, és megijedtek, hogy nagyobb baj is történhet.

Azt azonban nem tudták megmondani, miért követték el a bűncselekményt. Az ügy vizsgálatát befejezték a rendőrök, az iratok pedig már az ügyészségen várják a folytatást.