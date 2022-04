Gitár is jár a rocklegenda eladó sportkocsijához

A chiphiány, az ellátási láncok akadozása nem csak az európai autógyártókat sújtja, az Atlanti-óceán túlpartján is küszödnek. „Hiánycikké” vált Amerika egyik ikonikus sportkocsija, a Chevrolet Corvette is, C8-asra hosszú várólisták vannak a kereskedőknél, főleg, hogy a típus gyártását még természeti katasztrófa is hátráltatta, hiszen pár hónapja 122, majdnem kész darab lett totálkáros a gyárudvaron.

Persze egy ismert embernek, különösen egy veterán rocksztárnak sokkal könnyebb a dolga: a KISS zenekar énekes-gitárosa, Paul Stanley ugyanis egyenesen a Corvette cégvezérénél rendelte meg a maga 2022-es modellévi példányát.

„Beszéltem Markkal (Ruess, General Motors-elnök – B.G.) és Harlan Charlesszal (Corvette-termékigazgató – B.G.), velük sikerült összeállítanunk egy olyan kivitelt, amely egyszerre domborítja ki a C8-as sport- és utazóautós erényeit” – árulta el a 70 éves zenész.

A Chevrolet le is szállította a Stanley igényeinek megfelelő autót: a gitáros a 2022-as gyártás első darabját kapta, amely így egy metálpiros Stingray kabrió lett, nyeregbarna bőrbelsővel, a legmagasabb, a motoros tükröktől a head-up displayen, hűtött-fűtött, memóriás, deréktámaszos üléseken, első és hátsó kamerákon, Bose hangrendszeren keresztül az összes elérhető vezetéssegítő asszisztensig mindent tartalmazó 3LT kivitelben.

Érdekes, hogy a zenész nem ragaszkodott a sportos Z06-os változathoz, „beérte” a 6,2 literes V8-as szívómotorból alapváltozatban kihozható 495 lóerővel és 637 Nm-es csúcsnyomatékkal.

stanley_corvette_3 Fotó: Barrett-Jackson.com
stanley_corvette_5 Fotó: Barrett-Jackson.com
stanley_corvette_2 Fotó: Barrett-Jackson.com
stanley_corvette_1 Fotó: Barrett-Jackson.com
stanley_corvette_4 Fotó: Barrett-Jackson.com

Hiába részesült azonban VIP-kiszolgálásban, a C8-as Corvette-et máris eladja Stanley. No nem azért, mert elégedetlen lenne, egyszerűen csak azért, mert a KISS folyamatos turnézása mellett – két év halasztás után július közepén Budapestre is jönnek – nem tudja kihasználni azt.

KISS Egyeseknek biztosan nem kell bemutatni őket, más, fiatalabb, vagy csak eltérő ízlésű olvasóink viszont talán azt sem tudják, eszik vagy isszák-e a KISS-t. A zenekart 1973-ban alapította New Yorkban Stanley, a másik gitáros Ace Frehley, a dobos Pete Criss és a magyar-izraeli származású, magyarul ma is beszélő basszusgitáros, Gene Simmons. A banda – kemény, de dallamos hard rockja mellett – a pionír Alice Cooper nyomán felvett, majd továbbfejlesztett imázsával tarolt a ’70-es években: űr- és pokoli témájú arcfestésük, jelmezeik és hangszereiket igen teátrális, fényeket, füstöt, pirotechnikát, tűzfújást, „vérhányást” is bevető koncertjeik legendává emelték őket. Pályafutásuk során nagyjából 100 millió lemezt adtak el, a ’90-es évek közepe óta – mára viccé „nemesülve” – sokadik búcsúturnéjukat bonyolítják.

„Egyszerűen nem tudom kihasználni, pedig nagyra tartom az autót, a pedigréjét, az elsőségét. Szeretném, ha valaki olyan kapná meg, aki jobban ki tudja élvezni, akár vezetni szeretné, akár csak a gyűjteménybe állítaná be” – magyarázta, miért is kínálja árverésre a sportkocsit.

A Stanley-féle Corvette Stingrayt a Barrett-Jackson június végi, Las Vegas-i aukcióján viheti a legmagasabb árat ajánló licitáló. Minden bizonnyal óriási lesz az érdeklődés, hiszen eleve nehéz most C8-asokhoz jutni, a celebvonal pedig csak tovább növeli a járgány vonzerejét. Az már csak a hab a tortán, hogy a zenész az ő igényei alapján gyártott, ún. signature gitárt is ad az autóhoz, az Ibanez PS120 Paul Stanley Signature-t ráadásul dedikálta is a sztár.