Csak egy Ferrari készült ilyen belsővel

Az 1970-es évek amerikai autóiparára jellegzetes vonás köszön vissza egy vadonatúj Ferrari SF90 Stradale utasterébe benyitva: ilyenkor általában Alcantara-bőrbelső a jellemző, de ezt az egyedi tervezésű példányt valaki farmerból készült ülésekkel rendelte – és igen, van már gazdája. A duPont Registry aukciósház szerint méghozzá „egy igen szerencsés ügyfélről” van szó, akinek a kérésére Kuroki Superstone Bleach farmerral borították az üléseket.

Jelen esetben ugyan a nadrágok esetében gyakori narancssárga kontrasztvarrás elmarad, a fej- és a háttámlát is piros csík, illetve az ugyanilyen színű Ferrari-logó díszíti. Az ülés szerkezete szénszálas anyagból készült, ami többféle kék színben is elérhető, a műszerfal pedig ennél jobban nem is lehetne összhangban a „kárpitozással”, ugyanis kék bőrből és még több farmeranyagból áll. Még a pillangóváltó fülei is ebben a színben jelennek meg.

Az SF90 Stradale ráadásul nemcsak az ülései miatt mondható egyedinek, hanem a tető is ad rá okot. Első blikkre ugyan feketének tűnik, de közelebbre megnézve kiderül, hogy igazából szintén kék (annak is a Scotland Blue árnyalata), így a tetőn szinte virít a piros versenycsík. A karosszériát emellett több ponton is az Assetto Fiorano-csomag részét képező szénszálas kiegészítők tarkítják, az összkép mégis ízléses, mi több, stílusos lett.

Ennyire egyedi külsőt talán még egy SF90 Stradale sem kapott, főleg ennyire visszafogott csomagolásban. Való igaz, a Ferrari hibrid sportautója csak 2019-ben mutatkozott be: 986 lóerős összteljesítményét a 4,8 literes, ikerturbós V8-as erőforrás mellett három elektromos motor is támogatja. Álló helyzetből 2,5 másodperc alatt éri el a 100 km/órás sebességet, míg a csúcssebessége akár 340 km/óra is lehet.