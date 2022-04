A Vezessen rendszeresen beszámolunk a különböző, utólag felfedezett gyártási hibák, hiányosságok miatt visszahívott gépjárműveket érintő aktuális kampányokról, de ilyet ritkán látunk.

Az USA-ban az illetékes hatóság, az NHTSA egy Bugatti Chiron gazdáját értesítette arról, hogy a gyártó javításra várja vissza a hipersportkocsit. A hír szerint a 2018-as gyártású példányon a kasztni elejét rögzítő egyik csavart nem húzhatták meg rendesen, ami ugyan nevetséges apróságnak tűnhet, de egy dollármilliókba kerülő, észbontó teljesítményű autónál igenis nagy dolog. Frontrész meglazulása, esetleges leválása balesetveszélyes, növelheti a bent ülők sérülésének kockázatát.

Az 1990-es évek vége óta a Volkswagen-csoporthoz tartozó patinás francia gyártó az előző „mindent vivő” modell, a Veyron utódjaként mutatta be a Chiront még 2016-ban. A 20. század közepén aktív autóversenyzőről, Louis Chironról elnevezett járgány alapkivitele négyturbós, 8 literes W16-os motorja 1500 lóerős csúcsteljesítményt és 1600 Nm-es csúcsnyomatékot kínált, amely 13,6 másodperces 0-300 km/órás (!) gyorsulást és a gyári korlátozás feloldásával akár 420 km/órás végsebességet biztosított.

Mivel a hír egy 2018-as darabról szól, érdemes megemlíteni az arra az évre továbbhegyezett Sport kivitelt, mely a hajtást tekintve ugyan nem változott, de a szénszálas elemek nagyobb arányának köszönhetően 40 kg-mal könnyebb lett, ráadásul a feszesebb felfüggesztések miatt még stabilabban és fürgébben vehette a kanyarokat.

Változattól függően a tulajdonos minimum 3-3,5 millió dollárt (mai árfolyamon 1,05-1,22 milliárd Ft) fizethetett a Chironjáért

Ugyan az autóiparban mára rutinná vált a visszahívás, ami tulajdonképpen pozitívum, hiszen ezzel a gyártók akár évekkel később is vállalják a felelősséget a hibákért, melyeket ki is javítanak, azért egy milliárdos hipersportkocsi esetében nem mutat jól. Főleg úgy, hogy egyes Chironokat, sőt akár az összeset visszahívták már korábban az ülésdöntő mechanika, az oldallégzsákok és az abroncsok hibái miatt is.