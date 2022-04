Azt még valószínűleg az autóversenyzés iránt kevésbé érdeklődők is csodálattal nézik, ahogy a Forma-1-es autók hatalmas gumijaikon elképesztő tempóval repesztenek, vesznek be úgy és olyan kanyarokat, ahogy és ahol istenkísértés, sőt, garantált kudarc lenne hagyományos abroncsokon próbálkozni.

Vajon mi lenne, ha ezeket a szupergumikat egy sportos utcai autón próbálnánk ki – tette fel a kérdést Driven Media Youtube-csatorna stábja, majd neki is láttak a megvalósításnak.

A Pirelli F1-es P-Zeróit egy Caterham Sevenre szerelték fel – pontosabban szerelték volna, mert itt jött az első probléma… Az F1-es felniket egy központi anyával rögzítik – így lehet 2 másodperc alatt cserélni –, míg a közúti autókon négy-öt csavar tartja a helyén a kereket. Sebaj, néhány hét alatt elkészültek az egyedileg legyártott adapterek, hogy végre pályán, majd közúton is tesztelhessék, mire képes a járgány a csúcs-versenyaborncsokkal.

Itt jött a következő csalódás – már ha annak nevezhetjük, hiszen kísérletező kedvű barátaink sem hülyék, számítottak rá.

A Caterham Seven egy könnyű, fürge, fordulékony, tömegéhez képest erős élményautó, a 270R kiadás 540 kilogrammjára 135 lóerő jut – 250 lóerő/tonna –, ám komoly hiánya van leszorítóerőből, így hiába a széles futófelület és a lágy keverék, a járgány nem tapadt, csúszkált, hiszen semmi sem szorította az aszfaltra a gumikat, amelyeknek így esélye sem volt üzemi hőmérsékletre (kb. 100 Celsius-fok) melegedni.

A srácok nemrég saját gyártású levegő nélküli abroncsokkal is kísérleteztek

Miután kiderült, hogy a pályán nem sokat ér az F1-es „papucs”, következett a forgalmi teszt, de a helyi Tesco parkolójában is csak a gond volt a Pirellikkel, a méretük miatt még a kormányzás, a parkolóhelyre való beállás is kihívást jelentett. (Külön geg volt a hideg gumik indulás előtti melegítése a paplanokkal, melyekben áram híján a fűtőszálak természetesen semmit sem csináltak.)

Annyi biztos, hogy az amúgy is mutatós Caterhamnek nagyon jól álltak az F1-es gumik, vonzotta a tekinteteket a járgány, egy középkorú hölgy be is pattant a volán mögé, és azt mondta, neki is ilyen gumik kellenének. Na persze, ő nem próbálta őket…