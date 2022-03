Az UFC többszörös bajnokát, a világ egyik legismertebb és legtöbbet kereső sportolóját, az ír Conor McGregort néhány napja letartóztatták Dublinban, mert veszélyesen vezetett. Egy időre az autóját is lefoglalták, amely egy 170 ezer eurós (63 millió forint) Bentley Continental GT.

Az ír hírportálok beszámolóiból az nem derült ki, hogy pontosan mit takar a veszélyes vezetés, de azt tudni vélik, hogy vádat emeltek ellene, és néhány hét múlva bíróság elé kell állnia. A bírság 5000 eurós (1,9 millió Ft) lehet és akár 6 hónapra börtönbe is kerülhet a hírhedt ketrecharcos, ha elítélik. Az őrizetbevétel után drog- és alkoholtesztet is alkalmaztak a sportolóval szemben, amelynek az eredménye egyelőre nem nyilvános, de volt már ilyenből gondja korábban McGregornak.

