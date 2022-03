Érdekes kísérletbe vágott Cody Hovland amerikai youtuber, ugyanis azt próbálta ki, milyen sípokat egy Toyota GR Supra kipufogócsöveinek végére. Maga a szerkezet, amihez rögzítette a sípokat, viszonylag egyszerű, egy kúppal ellátott fémhenger lényegében – azt pedig egy golyósszepel szabályozza, hogy mennyi kipufogógáz jut a sípokba.

Kezdetben félig nyitott szelepekkel tesztelt találmányát Hovland, ám azokkal még nem volt igazán eredményes, viszont a sípok azután fakadtak igazán dalra, hogy teljesen lezárta a szelepeket. Ennek hatására viszont annyira megnőtt a nyomás, hogy az egyik csőről le is repült a komplett henger.

A kísérletet viszont így is siker koronázta, így a videós élesben is kipróbálta, és valósággal fütyült a GR Supra menet közben. Azonban láthatóan nem akart sokat kockáztatni a teszttel, így rövidebb távokon és főleg félreeső helyeken végezte azt, ami érthető is, mert valószínűleg a lakók sem örültek volna annyira a fütyülő autónak, és lehet, a rendőrség figyelmét is felkeltette volna.

A legfrissebb pletykák szerint tervezik frissíteni a GR Supra jelenlegi, 2019 óta futó ötödik generációját, amivel a hathengeres motorral szerelt modell manuális váltóval is elérhető válhat. Kiszivárgott információk alapján az új változat április 28-án mutatkozik be, míg az első példányokat októberben szállítják le.

Specifikációtól függően a 3,0 literes, soros hathengeres BMW-motorral 335-382 lóerős teljesítményre képes a Toyota sportkupéja. 0-ról 100 km/órára 4,4 másodperc alatt gyorsul, a végsebessége pedig a 260 km/órát is meghaladja.