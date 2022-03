A floridai Sunshine Skyway hídon évek óta megrendezik a Skyway 10K futóversenyt, melynek bevételét egy katonai családokat támogató alapítványnak adják át. Ahhoz azonban a helyi hatóságok közbeavatkozására is szükség volt, hogy az idei rendezvény ne tragikus kimenetellel záruljon március 6-án, vasárnap.

Egy ittas sofőr ugyanis épp a futóverseny útvonala és több ezer futó felé tartott nagy tempóval, a helyi autópályarendőrség egyik járőre, Toni Schuck viszont nem habozott, autójával nekiütközött szemből, így sikerült megfékezni az elkövetőt.

Az esetről videó is készült, ami itt tudsz megnézni:

A hatóságok hősként tekintenek Schuckra, a különböző felületeken pedig nem győzik hangsúlyozni bátorságát. A járőrnő megsérült a balesetben, de már otthonában lábadozik.

Trooper Toni Schuck is a 26 year veteran of the Florida Highway Patrol. She was the last line of defense to the Skyway 10K runners. She used her vehicle and herself to protect countless lives. Tonight she is home recovering from her injuries with her family. @fox13news pic.twitter.com/iAyMvG5QQ0