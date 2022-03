Hazánkban talán kevésbé ismert, de az angolszász világban igazi kultstátusznak örvend Roger Corman B-filmes producer és rendező 1975-ös műve (r.: Paul Barter), a Halálos futam 2000 (Death Race 2000).

Az akkor még a középtávú jövőnek számító 2000-es évben a USA fasiszta disztópiává fejlődött vissza, ahol és amikor a címadó, vérre menő versenyt, hivatalos nevén a „Transzkontinentális futamot” igazi népszórakozató eseményként rendezik meg évről évre.

A Mad Max-világot is megelőlegező, sci-fi környezetbe ágyazott fekete komédiában egészen elképesztő figurák és járműveik produkálnak sokkoló vagy épp sokkolóan humoros pillanatokat, sörözős-agyzsibbasztó szórakozásnak tökéletes mozi ez egy estére. Érdekesség, hogy ez volt Sylvester Stallone világsztárság előtti utolsó filmje is, hiszen 1976-ban robbant be a köztudatba az általa írt – és részben rendezett – Rockyval.

20 milliót is érhet a kultfilmes szörnyautó 20 milliót is érhet a kultfilmes szörnyautó 1 /5 death_race_2000_2 Kamu a V8-as szerkezet, valójában sorhatos hajtja a Bogárra épített szörnyet - kattints a képre, galéria nyílik! (Forrás: Mecum Auctions) Fotó megosztása: 2 /5 death_race_2000_5 Forrás: Mecum Auctions Fotó megosztása: 3 /5 death_race_2000_3 Forrás: Mecum Auctions Fotó megosztása: 4 /5 death_race_2000_4 Forrás: Mecum Auctions Fotó megosztása: 5 /5 death_race_2000_1 Forrás: Mecum Auctions Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A számtalan bugyután vagány járgány közül az egyik legemlékezetesebb a fő ellenfél, a bajnok „Frankenstein” (David Carradine) szörnyautója, az Aligátor (Alligator Car), melyet hamarosan árverésre bocsátanak.

A James Powers, Dean Jeffries és George Barris tervezői hármas kezei alól kikerült, VW Bogárból származó alvázra Chevrolet Corvette-kasztnielemek és Corvair sorhatos motor felhasználásával megépített kellékautó a Mecam Auctionsnél kerül kalapács alá a jövő hét második felében, az árverésen 30-50 ezer dollár (jelenlegi árfolyamon 11-18 millió Ft) közötti összegre várják a leütést.