Ugyan a legtöbben csak a motorsport világából – a McLaren egykori motorpartnereként és résztulajdonosaként –, esetleg a Heuerrel történt összeolvadása után luxusóráiról (TAG Heuer) ismerik a TAG-t (Techniques d’Avant Garde), a luxemburgi cég valójában más területeken is aktív, és még inkább az volt korábban.

Az egyik projektjük például egy kétéltű terepjáró kifejlesztése volt az 1970-es években, szerettek volna hadi és polgári célú (erdészet, mezőgazdasági tevékenységek, tudományos kutatás) felhasználásra is alkalmas, kiváló terepképességekkel rendelkező, a víztől sem „megijedő”, mérete miatt légi úton, helikopterrel is szállítható járgányt összehozni.

Nos, ez sikerült is, a TAG Croco 4×4 Amphibian képében egy egészen különleges csodabogarat hoztak össze.

A németországi Karlsruhében tervezett és gyártott Crocónak már a neve is árulkodó: a krokodilos utalás mindenki számára érthető, de kibontva még több értelmet nyer, hiszen a cross country kifejezést olvasztották össze benne, aláhúzva a terepképességeket. A 4 x 4 a négykerék-hajtást és -kormányzást jelenti, az Amphibian pedig magyarul kétéltű.

A hatszemélyes jármű hajtásáról 30 lóerős, 45 Nm csúcsnyomatékú NSU-gyártmányú Wankel-motor gondoskodott, mellyel szárazföldön 56 km/órás maximális sebességre volt képes. A hatalmas terepgumik szárazföldön a tapadásért és a lengéscsillapításért feleltek, vízen a lebegést biztosították.

A Croco zseniális megoldása volt, hogy a motort és kezelőszerveket tartalmazó első fele és a négy személynek helyet adó „utastér” két külön kocsitest, melyeket egy tengely köt össze, ami lehetővé teszi az egymáshoz képest síkban való elfordulást, nagyban megnövelve az „úttartást” a terepen.

Vízi felhasználáshoz a jármű hátulján kialakított hajtócsonkra néhány perc alatt fel lehetett szerelni a propellert, ahogy az alábbi videón is látható.

Hiába tűnik nagyon ötletesnek a gép, a piacon valamiért nem láttak benne fantáziát, így 1978 és 1986 között mindössze 60 darab épült, mára talán ha 50 marad belőle.

Ez persze azt is jelenti, hogy igazi kuriózumról van szó, gyűjtők nagy pénzt is fizethetnek érte – így gondolkodnak az Artcurial aukciósháznál is, ahol március 18-án kínálnak árverésre egy példányt.

Az 1983-as gyártású darabot az észak-olaszországi erdőőri szolgálat vásárolta meg annak idején vadonatújan, ám nem nagyon használták, szűk 40 év alatt mindössze 35 órás üzemidőt, 135 km-s futásteljesítményt tettek bele. A mechanikailag teljesen felújított, a képek alapján is már-már makulátlan állapotú Croco leütési ára 25 és 40 ezer euró (9,5-17 millió Ft) között lehet majd az aukciósház szerint.