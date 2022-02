A videón látható McCormick-Deering hókotró még 1929-ben kezdte el takarítani Oregon állam útjait, és úgy tűnik, bő nyolcvan év után is képes ellátni a feladatát. Titka az egyszerűség, és a felhasznált anyagok minősége. A megfelelő acélból készült, nincs benne hidraulika, minden mechanikus, motorja alacsony teljesítményű, de nem is siet sehova, így még most, a kétezres években is vígan pöfög.