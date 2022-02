A korábbi évtizedek enyhébb pótdíjazási gyakorlatát felülvizsgálva a BKK 2015 óta szigorúbban lép fel a jegy és bérlet nélkül utazókkal szemben, ezáltal a pótdíjkezelési eljárások is hatékonyabbá váltak. Ma már digitális formában is elérhető a BKK termékeinek jelentős része, például a BudapestGO alkalmazásban, ennek ellenére – bár az utasok döntő többsége becsületesen, a szabályoknak megfelelően veszi igénybe a közösségi közlekedési szolgáltatásokat – még mindig vannak olyanok, akik nem csak rendszeresen bliccelnek, hanem a pótdíjat sem fizetik meg időben.

A ki nem fizetett pótdíj az idő múlásával nem évül el, a pótdíjtartozás milliókra is rúghat néhány év alatt. A társaság idén is összeállította az elmúlt év legnagyobb pótdíjbefizetéseinek listáját. A felsorolt összegek nem csupán fizetési elvárások, hanem már konkrét, teljesített befizetések. Ezek többségét jogi eljárásokat követően fizették be a pótdíjazott utasok. A ténylegesen befolyt pótdíjbefizetések tartalmazzák a pótdíjtartozást és a járulékait, a végrehajtási eljárások költségeit is.

1.: 1 879 391.- Ft

2.: 1 151 035.- Ft

3.: 1 017 318.- Ft

4.: 905 277.- Ft

5.: 798 289.- Ft

6.: 765 173.- Ft

7.: 707 858.- Ft

8.: 690 946.- Ft

9.: 662 404.- Ft

10.: 661 044.- Ft

A legtöbb követelést összegyűjtő állampolgár ebből az összegből simán tudott volna vásárolni például egy beton megbízható Toyota Corollát, 1,6 literes benzinmotorral és még maradna durván 600-700 ezer forint tankolásra, egyéb költségekre. De akár egy élményautó is kijöhet belőle, például egy Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor kabrió; 1,5 millióért már lehet találni olyat, amire még a maradék 300 ezret ráköltve egész tisztességes, sokáig hibamentesen használható autót lehet varázsolni. (Tapasztalatból mondom mindkét variációt.)

A legmagasabb összegű pótdíjbefizetés 6 végrehajtási eljárásból, több tucat rendezetlen pótdíjazás alapján jött össze, és jóval elmarad a 2020-ban beszedett legborsosabb pótdíj összegétől, amely 2 797 400 forintra rúgott. A negatív rekorderek ellen a befizetések elmulasztása miatt több, akár 8 végrehajtási eljárás is indult. A kiszabott pótdíjak időbeni befizetésével töredékére lehetett volna csökkenteni a notórius bliccelők kiadásait, és a pótdíjazással járó adminisztrációt.