Hét év után úgy döntött egy amerikai férfi, hogy megválik jó állapotban lévő Honda Fitjétől (Európában Honda Jazzként ismerjük – szerk.), ám arra talán még ő sem számított, hogy mindezt nyereséggel teszi majd. A Verge újságírója, Sean Hollister 2014 decemberében 20 815 dollárért vásárolta az autót, tavaly decemberben pedig 20 905 dollárt, azaz több mint 6,5 millió forintot fizetett érte a Carvana online használtautó-kereskedő vállalat, ami majdnem 30 ezer forintnyi profitot jelent.

Az infláció figyelembe vételével is elképesztő léptékű tranzakciót ráadásul egy robot bonyolította le különféle algoritmusok segítségével, 5-7 ezer dollárral többet ajánlva a konkurens hálózatoknál. Az előleget ráadásul még azt megelőzően elküldték a férfinak, hogy a Carvana munkatársa élőben is megtekintette volna az autót, majd a megegyezést követően trélerrel jöttek a japán ferdehátúért. Ekkor sem vitték túlzásba az ellenőrzést: mindössze néhány fotót készítettek a Hondáról és átnézték a papírjait.

A robot bought my seven-year-old car for more than I paid brand-new https://t.co/y3YQlvyeWH pic.twitter.com/B657szjjVs