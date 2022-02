Napjaink egyik legdrágább és legerősebb Ferrariját sikerült alaposan összetörnie egy felkészületlen pilótának, név szerint egy ukrán milliárdosnak, Alex Slobozhenkónak. Épp Dubajban nyaralva bérelte ki a ritka sportgépet, mivel a Lamborghini helyett (mellé?) szeretne egy ilyen Ferrarit is.

A próbaút viszont csattanással ért véget, a tengernyi erő pár laza visszaváltás után kis gázadásra is irányíthatatlanná tette a Ferrarit, aminek vélhetően a menetstabilizálója is ki volt kapcsolva. Érdekesség, hogy a balesetről több felvétel is született, az ukrán sofőr pedig saját Instagram-fiókján tette közzé a videókat, bekapcsolva a bevételszerzés lehetőségét.

Azóta törölte a bejegyzést, de az internet nem felejt, ezernyi helyen vannak már fenn a másolatok, és pletykák szerint szándékos volt a törés, csak a nézettség kedvéért csinálta. Mindez feltételezés, mindenesetre fura, hogy a hihetetlen vagyonnal rendelkező Instagram-sztárok egyre gyakrabban pusztítják el saját vagyontárgyaikat, hátha ezzel a figyelem középpontjába kerülnek.

A Ferrari SF90 Stradale indulóára félmillió dollár, azaz közel 170 millió forint. A kétajtós sportkupét 4,8 literes, ikerturbós V8-as erőforrás hajtja, 769 lóerővel és 800 Nm nyomatékkal, ami az elektromotor rásegítésével akár 986 lóerős teljesítményre is képes. Papíron 2,5 másodperc alatt teljesíti a 0-100 kilométer/órás sprintet, míg a 200 kilométer/órára 6,7 másodperc alatt gyorsul. Csúcssebessége 340 km/óra.