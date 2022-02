64 évesen is lenyűgöző állapotban van az F1-legenda egykori Mercedese

Mindig is nagy úr volt a világban a pénz, ez pedig különösen igaz, ha egy ötszörös Forma-1-es világbajnok egykori autójáról van szó, amit a mai napig hibátlan állapot jellemez, legalábbis kívül. Juan Manuel Fangio visszavonulása után, 1958-ban kapta a stuttgarti gyártótól ajándékba a Mercedes-Benz 300SL Roadstert, amivel először Európát szelte keresztül, majd szülőhazájába, Argentínába hajózott vele.

Részben ennek tudható be, hogy már több mint 70 ezer kilométer van a roadsterben, ami Fangio gyűjteményét gazdagította egészen haláláig, 1995-ig, majd balcarce-i múzeumában kötött ki. Most pedig az RM Sotheby’s árverésén lehet licitálni rá, méghozzá ugyanabban az állapotban, ahogy Fangio hagyta annak idején – nem cserélték ki sem az üléseket, sem a kormányt, de még a váltógomb is eredeti. Ennek megfelelően a beltér meglehetősen viharvert benyomást kelt.

1957-től 1963-ig gyártották ebben a kivitelben a 300SL-t, amit a kupéhoz hasonlóan 3,0 literes, soros hathengeres motorral és négysebességes manuális váltóval szereltek. Teljesítménye 175-240 lóerő között mozog, a maximális nyomatéka pedig 294 Nm. Végsebességét nagyban befolyásolja a váltóelosztás, akár a 260 km/órát is meghaladhatja, míg 0-ról 100-ra 9,3 másodperc alatt gyorsul.

Még azok számára is különleges lehet a hetedik évtizedét taposó Mercedes, akik nem állnak hatalmas F1-fanatikus hírében, mivel a típus összesen 9 évet élt meg, ez idő alatt összesen 3258 példány készült belőle. Ezt az ára is tükrözheti, mivel a közelmúltban egy 300SL Gullwing 6,825 millió dollárért, azaz több 2,1 milliárd forintért cserélt gazdát.

Az RM Sotheby’s zártkörű árverésére február 28-a és március 4-e között kerül sor, ráadásul az sem fog kiderülni, hogy mennyiért adják el.