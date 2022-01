A Baleset-megelőzés Facebook oldala közölt egy tanulságos német esetet, amelyben a kerékpárra szerelt kamera sikerült tisztázni a körülményeket. Németországban, Grissenbach közelében tekert két országúti kerékpáros, amikor a kamera képében feltűnik egy agresszívan közeledő, piros Mercedes.

“Az autós többször is kísérletet tett az úttestről való leszorításukra (az út jobb és baloldalán egyaránt), majd az egyiküket az útról le is szorította és megállásra kényszerítette. A szerencsén és a kerékpáros vészreakcióján múlt, hogy az életveszélyes szituációban súlyos sérülés, illetve tragédia nem következett be. Az eset után dühös vita alakult ki, majd a bringások rendőri intézkedést kérve eljárást kezdeményeztek. A férfi – aki hivatásos sofőr – vezetői engedélyét a rendőrség az eljárás kezdetén elvette. A siegeni ügyészség a múlt héten “a közúti közlekedésbe történő veszélyes beavatkozás” miatt emelt vádat, ami magyarul leginkább a “közúti veszélyeztetés”-nek felel meg.

A videót az eljárás során bizonyítékként vették figyelembe (a videó az Internetre is felkerült). Ha az ügyben a bíróság a sofőrt bűnösnek mondja ki, az elkövetőt akár öt év börtönbüntetésre is ítélhetik. A vádlott egyébként nem ismeretlen a hatóságok előtt. Néhány hónappal korábban egy járókelőt próbált meg elütni gépkocsijával, és az érintett nő csak azért tudta sérülés nélkül megúszni az esetet, mert sikerült félreugrania.” – olvasható a Baleset-megelőzés Facebook oldalán.