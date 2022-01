A brit Carwow csapata egész komoly terepen engedte egymásnak a Lada Nivát, a Dacia Dustert és a Suzuki Jimnyt, hogy kiderüljön, melyik is bírja jobban, ha lemerészkedik velük az ember az aszfaltról. Nyilván a Nivát és a Jimnyt nem kellett félteni, hiszen a világ számos pontján a legjobb terepjárók között tartják őket számon, de mi a helyzet a Dusterrel, fel tudta venni velük a versenyt?

Mindhárom autón sima, utcai abroncsok voltak, hogy tényleg azt lássuk, milyen ha egy hétvégén kicsit vadulni akar a hétköznapi tulajdonos a határban, vagy csak kimenne horgászni egy folyópartra.

Az összesítésben a Jimny nyert, a második helyezést a Duster kaparintotta meg, és óriási meglepetésre, a Niva csak a harmadik helyen zárt.

A Lada Niva állandó összkerékhajtással dolgozik, kézzel kapcsolható felezővel és központi differenciálzárral. Kizárólag 1,7 literes, 82 lóerős benzinmotorral kapható. Van ABS és hidraulikus szervokormány, elöl kettős keresztlengőkaros, hátul merev hidas futómű csavarrugókkal.

A Suzuki Jimny motorja 1,5 literes szívó négyhengeres közvetlen és szívósori befecskendezéssel, na meg az örök élet meg egy nap ígéretével. 102 lóerővel és 130 Nm nyomatékkal nem váltja meg a világot, de pontosan arra elég, hogy akár felezővel képes legyen a meredek emelkedőket is megmászni. Kormányzása hidraulikus rásegítésű és nagy változás az elődhöz képest, hogy a kormánymű is kapott lengéscsillapítót. Ezzel küszöbölték ki a merev tengely okozta remegéseket és behatásokat a kormányon, így közúton simább a futás, terepen pedig nem rántja ki a kezünkből a volánt. Összkerékhajtása kapcsolható, nem elektronikusan, hanem mechanikus karral a két ülés között. Alapvetően hátsókerék-hajtású és egyik tengely sem kap zárható differenciálművet. Mert már a Jimnynél is szerepel az elektronikus rásegítés, menetstabilizálóval tudja imitálni a záródó differenciálművet. Vagyis fékezgeti az elpörgő kerekeket, hogy a másik, több nyomatékot kapjon. Okos, de a fékek így jobban kopnak, mint korábban.

A Dacia Duster 1,5 literes dízelmotorja 115 lóerős teljesítményt, illetve 260 Nm-es nyomatékot produkál. Az új Dacia Dusterhez szériafelszereltség részeként jár az emelkedőn elindulást segítő féknyomástartás, az összkerékhajtással szerelt verziókon pedig a lejtmenetvezérlés. A futómű elöl MacPherson, a 4×4-es változatban független, több lengőkaros.