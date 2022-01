Igazi szörnyetegek születtek a rali világában már a hőskorban is. A 70-es, 80-as években egyre komolyabb vasakkal licitáltak egymásra a kisebb műhelyek, és 1979-ben megszületett ez az elképesztő kis járgány is, ami leginkább egy Citroën Kacsára emlékeztet.

Ez azonban csak a látszat. Egy épített buggy, kicsit másként, mint azt elsőre gondolnánk. Az autót Jack Hanon építette saját célra, természetesen versenyzésre. Az alvázat egy Citroën Super Ami adta, ahogy a felfüggesztést is, a karosszériát pedig egy 1974-es Citroën 2CV.

Motorjai, mert hogy kettőt is kapott, a Citroën GSA-ból származnak, az 1,3 literes motorok összesen 8 hengerrel, 16 szeleppel és két váltóval dolgoznak. A váltókat szinkronizálták, így csak egy váltókapcsoló van az autóban, de külön is működtethető a két motor, vagyis lehet csak első-, csak hátsó-, vagy összkerékhajtású is a versenyautó.

Két 100 literes verseny-üzemanyagtartályt építettek bele, amik kétmotoros üzemben 1600, egymotoros üzemben viszont 3200 kilométerre elég üzemanyagot biztosítottak. Így a hosszú távú sivatagi versenyeken elég üzemanyagot tudott magával vinni a csapat.

Jach Hanon nagyjából 10 éven keresztül használta ezt a kétmotoros Kacsát. Észak-afrikai sivatagi versenyeken indult többek között, és a legtöbb versenyről eredeti dokumentumokat is csatoltak az autóhoz. Ezek között például szállítási leveleket is találunk, amik igazolják, hogy az autó ott volt, de van itt gépkönyv és több újság is.

Két versenyülés, ötpontos biztonsági övek és teljes bukókeret tölti ki a szűk utasteret. A külső többféle dekort is viselt az autó pályafutása során, de a legutóbbi felújításkor az eredetit kapta vissza. Felújították a motorokat, új Bilstein lengéscsillapítókat építettek be és a belsőt is rendbe rakták. Mivel az autó azóta is ment már, egy-két kisebb harci sérülése azért van, de így is tökéletesnek mondható. Jelenleg 4,5 milliót adnának érte, ami egy ilyen ritkaságért igazán nem sok pénz.