Hírességek autóit megvenni jóval többet jelenthet, mintha csak egy régi autót vásárolnánk. Beleképzelhetjük magunkat az egykori sztár életébe, ülhetünk abban az ülésben, amiben ő is ült és tekerhetjük azt a kormányt, amit ő is tekert. Emberek milliói adnának azért sokat, ha csak egy kicsit is, de Elvis Presley bőrébe bújhatnának, nekik most jó lehetőség ez a Cadillac Fleetwood.

És nem csak azért, mert Elvis is szerette a Caddyket, ez a példány itt az övé volt. Nem annyira ikonikus, mint a rózsaszín DeVille, de egy Fleetwood legalább annyira tömény Amerika, megfejelve azzal, hogy a tulajdoni lapokon és az eredeti megrendelőlapon ott szerepel a király aláírása.

Elvis Presley 1974-ben rendelte meg ezt a Cadillac Fleetwood Broughamet. A vajszínű fényezés mellé fehér tetőt, fehér peremes gumikat és teli dísztárcsákat kért, valamint plüss belsőt. Az 1975-ös modellt sajnos túl sokáig nem tudta használni, 1976-ban orvosának, Dr. G. Nichopoulosnak ajándékozta, Elvis Presley pedig 1977 augusztusában elhunyt.

Az orvos annyira nagy becsben tartotta a Cadillacet, hogy az alig használta kifejezés nem lenne teljesen megfelelő. Csupán 2776 kilométert futott, ennek nagy részét vélhetően még Elvis keze alatt. Jelenlegi tulajdonosa 1985-ben vásárolta meg Elvis orvosától, és bár az évek során még váltott gazdát, visszavásárolta, amint realizálta az autó értékét.

Bár az autóra vigyáztak az évek során, néhány hibát azért elkövettek. Több ponton is látszik, hogy rengeteget állt, méghozzá valószínűleg napon, mert a beltér bőrözött kárpitelemei kirepedeztek, vagy ki is szakadtak, az ajtókon főleg. A bakelit kormány darabjaira tört vélhetően a meleg és a napsütés hatására, cserébe azonban rozsda sehol nem támadta meg a karosszériát, és a fényezése is szép, ahogy a plüsskárpitok is.

8,2 literes V8-as motorja az amerikai szabályozások és fogyasztáscsökkentések után az 1975-ös Caddyben már csak 190 lóerős teljesítményre volt képes. Ebben az autóban azonban egyelőre nem indítható, az eladó szerint a hosszas állás nem tett neki jót, projektnek viszont kiváló. Az autót Angliában hirdetik, de jelenleg Svédországban van. Elég nagy utat járt be ahhoz képest, hogy alig használták és vélhetően fog még utazni nem is keveset, ha új gazdához kerül.