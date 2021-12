Sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy az autók hosszabb távon is megőrzik-e az erejüket, vagy idővel esetleg lomhábbá válnak. Az Evolve Automotive csapatát is ez foglalkoztatta a BMW Z3M esetében, így elvittek egyet egy műhelybe, és megmérték aktuális teljesítményét.

A BMW Z3-at különböző kivitelekben 1995 és 2002 között gyártották, ezek közül kétségkívül a roadster változat a legismertebb. Az M-változat 1997-ben mutatkozott be, eleinte S50, majd 2001-től S54 motorblokkal, és valamennyi esetben ötsebességes manuális váltóval szerelték.

Annak ellenére, hogy egy 20 éves sportkupéról van szó, eléggé meggyőző számokat produkál az eredeti, soros hathengeres S54 motorral, ami a gyári adatok szerint 325 lóerős teljesítményre és 350 Nm maximális forgatónyomatékra képes.

Az iménti videóban látott futópados tesztek alapján még mindig ki lehet facsarni 323 lóerőt a bajor autóból, és már az első mérésnél is 316 lóerőt mutattak ki, ami minimális elmaradást jelent az eredeti számokhoz viszonyítva. A harmadik, utolsó tesztnél újra 316 lóerős érték született.

Nyomatékban viszont még ezt is képes volt felülmúlni az Z3M, a tesztpadon ugyanis 366 Nm-t mértek, ami 16-tal több a gyári eredménynél. Ez is bizonyítja, hogy érdemes folyamatosan karbantartani az autót, műszakilag is, mivel így hosszabb távon is képes megtartani az erejét.

