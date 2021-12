Egy tágas ágy, egy asztalka és egy szék, no meg néhány szobanövény – egy egyedülálló fiatalnak voltaképp ennyi is elég lehet, hogy szüleitől elköltözve elindítsa saját életét. Az a hirdetés, amelyet egy új-zélandi online albérletkereső oldalon jelentettek meg, pontosan ezt ábrázolja, és bizonyára sokan rá is kattintottak a hirdetésre.

Ott azonban a másik irányból is megmutatta a főbérlő a lakóteret, és így kiderült, hogy a szoba valójában garázs, méghozzá nem is üres: az albérlőnek, ha kiveszi a szállást, a tulajdonos kisautójával, egy Renault Thaliával kell majd együtt aludnia.

A képek hatalmas felháborodást keltettek az országban, nem utolsósorban azért, mert ezek a körülmények jogilag sem felelnek meg a bérbeadás feltételeinek, szakértők szerint azonban a szabályok megkerülhetők, és sajnos sokan valóban hasonló körülmények között hajtják álomra a fejüket, a bizarr ajánlat tehát jól tükrözi a piaci helyzetet.